Topul Airbnb al celor mai vânate proprietăţi din întreaga lume

Potrivit Business Magazin, pe lista Airbnb se află inclusiv un zgârie-nori evaluat la 18 milioane de dolari.

Top cinci cele mai vânate proprietăţi din întreaga lume:

1. Modern Smoky Mts Getaway Cabin - Gatlinburg, Tennessee - Această cabană cu un dormitor şi două băi din Whispering Creek este situată în Munţii Smoky Mountains. Cabana din Tennessee face parte din Bear Foot Mountain Resort. Proprietatea vine la pachet cu o terasă deschisă dotată cu paravan rabatabil şi lamele din lemn pentru o intimitate sporită.

2. Hidden Haven - Cape Town, Africa de Sud - Această vilă cu cinci dormitoare are vedere la plaja Hout Bay şi include o bucătărie open space şi o zonă de lounge cu şemineu şi acces la panorama montană. Dormitorul principal al casei are o baie proprie, iar celelalte patru dormitoare sunt dotate cu paturi queen size şi două băi.

3. Invisible House Joshua Tree - Joshua Tree, Califorina - Această unitate de cazare neobişnuită este cunoscută sub numele de Casa Invizibilă, datorită efectului optic pe care pereţii exteriori pavaţi cu oglinzi îl creează. Ea a fost construită sub forma unui zgârie-nori aşezat în plan orizontal de producătorul de film Chris Hanley şi are 22 de etaje, ocupând 5.500 de metri pătraţi şi întinzându-se pe aproximativ 36 de hectare. Casa Invizibilă are patru dormitoare şi cinci băi. Printre dotări se numără o piscină interioară de 30 de metri. În ianuarie, casa a fost scoasă la vânzare cu 18 milioane de dolari, potrivit Architectural Digest.

4. JT Luxury Villa - Joshua Tree, California - Proprietatea din inima deşertului oferă două dormitoare şi două băi, cu un pat king size şi un pat queen size. Printre facilităţi se numără o cadă cu hidromasaj, o piscină, o bucătărie în aer liber, o terasă, şi un duş în aer liber.

5. Luxury Glass Tiny House - Warren, Vermont – Casa în miniatură oferă oaspeţilor o panoramă spectaculoasă şi se află aşezată în inima Munţilor Verzi din Vermont. Ea a fost construită în Estonia şi are un design scandinav. Proprietatea este dotată cu pardoseală încălzită, un pat queen size, o bucătărie şi un mini frigider.

(sursa: Mediafax)