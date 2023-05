VIDEO Tragedie pe o autostradă din Mexic

Vehiculele s-au ciocnit pe o șosea între orașele Zaragoza și Hidalgo, în statul de frontieră Tamaulipas, notează AFP.

"Autoritățile de protecție civilă au raportat până acum 13 persoane decedate", au declarat într-un comunicat oficialii din domeniul securității din Tamaulipas. Ulterior, numărul victimelor raportate a crescut.

Imaginile împărtășite de autorități arată dubița de pasageri distrusă aproape în întregime de foc, iar semiremorca este, de asemenea, arsă.

Numărul victimelor ar putea crește, a declarat un oficial din cadrul procuraturii, care nu a dorit să fie identificat, întrucât există indicii că familia șoferului camionului se afla cu acesta și este posibil să fi murit și ea.

Primele indicii au fost că șoferul ar fi fugit.

Presa locală a relatat că peste 20 de persoane ar fi murit în accident și în incendiul care a urmat, dar primele echipe care au intervenit lucrau încă pentru a stabili situația la fața locului.

Este posibil ca toate victimele să fi fost membri ai unei familii care închiriase furgoneta pentru a merge în orașul Monterrey din nordul statului Veracruz, a relatat presa locală.

Accidentele rutiere au crescut în ultimii ani în Mexic, de obicei din cauza vitezei mari, a condițiilor proaste ale vehiculelor sau a oboselii șoferilor.

Organizațiile civile au cerut reglementări mai stricte pentru a reduce numărul de victime.

