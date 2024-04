Tragedie aviatică: Două elicoptere militare s-au ciocnit în timpul unui exercițiu din Malaysia. Zece oameni au murit

Unul dintre elicoptere a rupt elicea celuilalt și apoi ambele aparate de zbor s-au prăbușit, potrivit BBC. Incidentul a avut loc în orașul Lumut, care găzduiește o bază navală.

Se pare că unul dintre elicoptere s-a prăbușit pe o pistă de atletism, în timp ce al doilea a căzut într-o piscină.

Zece membri ai echipajului au murit în urma accidentului. Acesta s-a produs în timpul unei repetiții pentru o paradă a Marinei Regale din Malaysia.

Ten people were killed after two helicopters collided in mid-air during a rehearsal for a parade at the Lumut naval base in the western state of Perak,

