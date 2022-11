Aaron Carter, cântărețul și fratele lui Nick Carter din Backstreet Boys, a murit la 34 de ani

TMZ.com a relatat că fostul star pop a fost găsit în baia din locuința sa din Lancaster, California, după ce poliția a primit un apel la 911 sâmbătă, la ora 11.00 dimineața.

„În acest moment este un moment foarte greu, încercăm să ne dăm seama ce s-a întâmplat și care a fost cauza”, a declarat un reprezentant al echipei cântărețului pentru agenția de presă PA.

„Suntem la fel de supărați ca toată lumea și sperăm ca fanii să poată oferi gânduri bune și rugăciuni familiei sale”.

Aaron Carter avea 34 de ani.

Aaron Carter a devenit foarte popular în întreaga lume, apărând frecvent în revistele de tineret de pretutindeni. Debutul de scenă s-a produs la 4 martie 1997, cu ocazia unui concert, alături de fratele său, Nick, și formația din care acesta face parte, Backstreet Boys. Primul său hit a fost melodia Crush On You, care a fost urmat de altele cum ar fi Crazy Little Party Girl sau Surffin' U.S.A.. Carter a avut relații de scurtă durată cu Lindsay Lohan și Hillary Duff.

(sursa: Mediafax)