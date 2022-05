Tragedie în vestul Ucrainei. Accident teribil în care au fost implicate un autobuz, un microbuz și un TIR cu carburanți care a explodat după impact. 26 de persoane au murit

Autobuzul se îndrepta spre Polonia, a precizat ministerul pe Facebook.

Acesta nu a spus, însă, dacă autobuzul transporta persoane care fugeau din cauza conflictului din Ucraina în urma invaziei Rusiei, anunță Reuters.

Printre morții în urma coliziunii de marți se numără 24 de pasageri și șoferii atât al autobuzului, cât și al microbuzului.

Alte 12 persoane au fost rănite, inclusiv șoferul TIR-ului. (sursa: Mediafax)

2/ He clarified that the patrolmen organized a detour of transport from Rivne and Lvov.



16 dead and 12 injured. The head of the IVA specified that the exact number of victims is being established. pic.twitter.com/9OsqXr159H