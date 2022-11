Tragedie la un show aeronautic: Două avioane s-au ciocnit în aer spre groaza spectatorilor

Un Boeing B-17 Flying Fortress și un Bell P-63 Kingcobra s-au ciocnit și s-au prăbușit la sol la Wings Over Dallas Airshow, conform FAA.

„În prezent, nu avem informații despre starea victimelor, deoarece echipele de salvatori intervin chiar în aceste momente”, a declarat Leah Block, vicepreședinte de marketing pentru Comemorative Air Force, într-o declarație pentru PEOPLE. „Forțele Aeriene Comemorative lucrează cu autoritățile locale și cu FAA, iar NTSB va efectua o investigație amănunțită asupra cauzei accidentului”.

Se crede că șase persoane se aflau în total la bordul celor două avioane care s-au ciocnit.

Videoclipul distribuit pe rețelele de socializare arată momentul în care cele două avioane s-au ciocnit.

*viewer discretion advised*



Video captures mid-air collision at Wings Over Dallas airshow at the Dallas Executive Airport. WFAA reports a B-17 was involved. pic.twitter.com/lghgcugz9V