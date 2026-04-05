Tragedie în Spania: Fost toreador, ucis de un taur în culisele arenei din Málaga

Incidentul a avut loc în jurul orei 19:40, în timpul pregătirilor pentru celebra „Corridă Picassiana”, programată pentru Sâmbăta Mare. Ortiz, care după retragerea din activitatea sportivă lucra ca personal administrativ al arenei (continuând o tradiție de familie), se ocupa de descărcarea și gestionarea animalelor, scrie La Vanguardia.

Potrivit primelor informații, un taur care urma să fie tratat pentru o rană ușoară s-a năpustit pe neașteptate asupra sa. Ortiz nu a avut timp să se ferească, suferind o lovitură de corn extrem de puternică, care i-a provocat decesul aproape instantaneu.

Ricardo Ortiz nu era un nume străin în lumea corridei. Născut într-o familie cu tradiție (tatăl său fiind, de asemenea, toreador), Ortiz a debutat în anii ’80. În tinerețe, a câștigat prestigiosul trofeu „Zapato de Oro” (Pantoful de Aur).

A devenit matador „cu acte în regulă” în 1994, într-o ceremonie desfășurată în Ecuador, și a luptat ulterior în celebra arenă „Las Ventas” din Madrid. După retragerea de la începutul anilor 2000, acesta a rămas aproape de fenomen, lucrând în spatele scenei la arena din orașul său natal.

Poliția Națională din Spania a deschis o anchetă, cazul fiind tratat în prezent ca un accident de muncă. Brigada de Omucideri analizează dacă au fost respectate toate protocoalele de siguranță în timpul manipulării animalului.

Comunitatea taurină din Spania și organizatorii evenimentului au transmis mesaje de condoleanțe familiei, descriindu-l pe Ortiz ca pe o persoană „extrem de respectată și iubită”. În ciuda tragediei, corrida programată pentru sâmbătă, la care participă nume mari precum Juan Ortega și Pablo Aguado, va rămâne un moment de omagiu adus fostului matador.

(sursa: Mediafax)