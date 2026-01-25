Cum a oprit Trump apărarea Venezuelei cu o armă misterioasă

Donald Trump dezvăluie arma „The Discombobulator” folosită în capturarea lui Nicolás Maduro din Venezuela

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut o dezvăluire șocantă într-un interviu pentru New York Post: o armă revoluționară, botezată „The Discombobulator”, a fost folosită în operațiunea de capturare a fostului lider venezuelean Nicolás Maduro. Aceasta a neutralizat complet sistemele radar și apărarea antiaeriană a Venezuelei, inclusiv rachete rusești și chinezești.

„Nu am voie să vorbesc despre asta. (...) Nu au reușit să lanseze rachetele. Aveau rachete rusești și chinezești, dar nu au reușit să lanseze niciuna. Noi am sosit, ei au apăsat butoanele și nimic nu a funcționat. Erau pregătiți să ne întâmpine”, a declarat Trump, conform The Telegraph.

Legătura cu sindromul Havana

Afirmațiile președintelui american par să confirme speculațiile că Washingtonul deține o tehnologie suspectată de rolul în „sindromul Havana” – o afecțiune misterioasă care a afectat diplomați americani din întreaga lume, începând cu 2016. Primele cazuri au fost raportate la Ambasada SUA din Cuba, unde oficialii au acuzat dureri de cap severe, vertij, pierderi de memorie și probleme auditive.

Un membru al gărzii lui Maduro a descris efectele terifiante ale armei: „Dintr-o dată, am simțit că îmi explodează capul din interior. Toți am început să sângerăm din nas. Unii vomitau sânge. Am căzut la pământ, incapabili să ne mișcăm”. Declarația a fost făcută sub anonimat, potrivit The Telegraph.

Contextul capturării lui Maduro

La începutul anului 2026, forțele speciale americane l-au capturat pe Maduro în Venezuela. Acesta este acum deținut în Centrul de Detenție Metropolitan din New York, așteptând procesul pentru acuzații de narcoterorism. Delcy Rodríguez a preluat rolul de președinte interimar al țării.

Operațiunea ridică întrebări despre arsenalul secret al SUA și posibilele legături cu tehnologii sonice avansate, punând accent pe tensiunile geopolitice din America Latină.

Mediafax