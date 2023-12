Curtea Supremă din Colorado îl oprește pe Trump din drumul spre Casa Albă

Curtea Supremă din Colorado a ordonat retragerea numelui fostului lider american de pe buletinele de vot pentru alegerile primare republicane din 2024, menite să-l desemneze pe candidatul Partidului Republican în cursa pentru Casa Albă, de anul viitor.

Printr-o decizie de 4-3, judecătorii, numiți toți de către guvernatori democrați, au decis că Trump a încălcat „clauza de insurecție” din cel de-al 14-lea Amendament din Constituția SUA.

Cel de-al 14-lea Amendament a fost aprobat după Războiul Civil și interzice oficialilor să candideze la viitoare funcții, în cazul în care „au fost implicați într-o insurecție”.

„O majoritate a Curții consideră că Trump este descalificat pentru a ocupa funcția de președinte, în conformitate cu Secțiunea 3 a celui de-al 14-lea Amendament.”, a scris instanța.

Este pentru prima dată în istorie când „clauza de insurecție” din Constituția SUA a fost folosită pentru a elimina eligibilitatea unui candidat la președinție.

Clauză întoarsă pe toate fețele

Decizia Curții Supreme din Colorado vine după ce o instanță districtuală hotărâse că, deși Trump a incitat la „o insurecție” - atacul de la Capitoliu, din 6 ianuarie 2021, -, prevederea din Constituție nu era clară în privința interzicerii accesului candidaților la președinție.

Procesul a fost intentat de grupul „Citizens for Responsibility and Ethics in Washington” (CREW), în numele a șase alegători din Colorado, unii republicani și alții neafiliați la vreun partid politic.

Acțiunea în Justiție a scos în evidență rolul lui Trump în atacul din 6 ianuarie, de la Capitoliu, și, de asemenea, eforturile sale de a anula alegerile prezidențiale din 2020.

Instanța a constatat „prin dovezi clare și convingătoare” că Trump s-a implicat într-o „insurecție”, așa cum este aceasta definită de cel de-al 14-lea Amendament. Judecătorii au mai constatat că articolul este „autoexecutabil”, ceea ce înseamnă că nu mai este necesară o decizie ulterioară a Congresului.

Curtea Supremă a decis, de asemenea, că Tribunalul districtual „nu a greșit” atunci când a stabilit că în 6 ianuarie 2021 a avut loc „o insurecție”.

Instanța a hotărât acest lucru, citând discursul lui Trump din 6 ianuarie, - în care acesta cerea mulțimii de susținători „să lupte din răsputeri” -, stabilind că nu a fost vorba despre un discurs protejat de Primul Amendament.

„Trump nu mai este eligibil să ocupe funcția de președinte, în conformitate cu Secțiunea 3 a Amendamentului 14. Deoarece nu mai este calificat, ar fi un act ilicit, în conformitate cu Codul electoral, ca secretarul să îl înscrie ca și candidat pe buletinul de vot pentru alegerile primare prezidențiale.”, a decis instanța.

„Nu am ajuns la aceste concluzii cu ușurință. Suntem conștienți de amploarea și greutatea întrebărilor care ne stau acum în față. Suntem, de asemenea, conștienți de datoria noastră solemnă de a aplica legea, fără teamă sau favoruri și fără a fi influențați de reacția publicului la deciziile pe care legea ne obligă să le luăm.”, mai arată instanța.

Aplauze pentru decizia instanței

Imediat după aflarea verdictului, președintele CREW și reclamanții au aplaudat decizia Curții Supreme din Colorado.

„Decizia de astăzi a Curții confirmă ceea ce clienții noștri au susținut în acest proces: Donald Trump este un insurgent care nu mai este calificat pentru funcție, în conformitate cu Secțiunea 3 a celui de-al 14-lea Amendament, pe baza rolului său în atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului, iar secretarul Griswold trebuie să-l țină departe de buletinul de vot pentru alegerile primare din Colorado.”, a afirmat președintele CREW, Noah Bookbinder, într-un comunicat.

„Nu este doar o decizie istorică și justificată, ci și una necesară pentru a proteja viitorul democrației în țara noastră.”, a mai precizat Bookbinder.

„Constituția noastră prevede în mod clar că persoanele care își încalcă jurământul prin atacarea democrației noastre nu au voie să mai fie în guvern. A fost o onoare să îi reprezentăm pe petiționari și așteptăm cu nerăbdare să ne asigurăm că această hotărâre de importanță vitală se menține!”, a adăugat el.

Între reclamanți s-a numărat și Norma Anderson, fost lider republican al Camerei și Senatului din Colorado.

„Eu și colegii mei reclamanți am intentat acest proces pentru a continua să protejăm dreptul la alegeri libere și corecte, prevăzut în Constituția noastră, și pentru a ne asigura că alegătorii republicani din Colorado votează doar pentru candidații eligibili. Victoria de astăzi face exact acest lucru!”, a precizat ea.

„Cu mult timp înainte de depunerea acestui proces, citisem deja Secțiunea 3 a celui de-al 14-lea Amendament și am ajuns la concluzia că se aplică în cazul lui Donald Trump, având în vedere acțiunile sale care au precedat și au avut loc pe 6 ianuarie.”, a spus Anderson.

„Sunt mândră să fiu petiționară și sunt mulțumită că la aceeași concluzie, ca noi toți, a ajuns și Curtea Supremă din Colorado!”, a adăugat ea.

„Interferență electorală!”

Din cealaltă tabără, la scurt timp după citirea verdictului, purtătorul de cuvânt al campaniei lui Trump, Steven Cheung, a anunțat că fostul președinte va face apel la Curtea Supremă a țării.

„Avem încredere deplină într-o decizie rapidă și favorabilă nouă a Curții Supreme a SUA, care va pune în sfârșit capăt acestor procese atât de neamericane!”, a declarat Cheung.

Alături de alți lideri republicani, Cheung a mai subliniat că toți judecătorii Curții Supreme din Colorado au fost numiți de către guvernatori democrați. Purtătorul de cuvânt al campaniei lui Trump a catalogat, de asemenea, procesul intentat de CREW drept „planul unui grup de stânga, finanțat de Soros, de a interveni în alegeri în favoarea «Coruptului Joe Biden».”.

„Liderii Partidului Democrat sunt într-o stare de paranoia, provocată de avansul dominant și în creștere pe care președintele Trump l-a acumulat în sondaje. Ei și-au pierdut încrederea în președinția eșuată a lui Biden și acum fac tot ce le stă în putință pentru a-i împiedica pe alegătorii americani să îi dea afară din funcție în noiembrie anul viitor.”, a mai spus Cheung.

La rândul ei, președintele Comitetului Național Republican (RNC), Ronna Romney McDaniel, a calificat decizia drept „o interferență electorală” și a promis că RNC o va combate, de asemenea, în instanță. Ea a adăugat că echipa juridică a RNC „așteaptă cu nerăbdare să ajute la lupta pentru victorie”.

La rândul lui, Eric Trump, fiul miliardarului american, a făcut aluzie la faptul că popularitatea tatălui său în sondaje a crescut, chiar și în timp ce acesta se confruntă cu patru procese penale.

„Predicție: Această decizie din Colorado va adăuga peste 5%+ puncte la sondajele deja frenetice ale lui @realDonaldTrump”, a postat Eric Trump pe X.

Candidatul republican la președinție, Vivek Ramaswamy, s-a oferit să-și retragă numele de pe buletinul de vot pentru alegerile primare republicane din Colorado, din 5 martie, în semn de protest.

„Promit să mă retrag din alegerile primare republicane din Colorado, dacă nu i se permite lui Trump să fie și el pe buletinul de vot din acest stat. Le cer lui Ron DeSantis, Chris Christie și Nikki Haley să facă același lucru imediat - altfel ei aprobă tacit această manevră ilegală care va avea consecințe dezastruoase pentru țara noastră!”, a postat el, marți seara, tot pe rețeaua X.

Probleme și pentru Biden

Liderul de la Casa Albă, Joe Biden, are probleme serioase, popularitate sa politică aflându-se acum în cel mai de jos punct al președinției sale.

Un sondaj de opinie, realizat recent de prestigioasa publicație „The Wall Street Journal”, arată că Biden se află la patru puncte procentuale în urma fostului președinte Donald Trump, într-o ipotetică confruntare pentru președinție în 2024, însă această diferență se mărește la șase puncte procentuale, odată cu includerea candidaților terți.

De altfel, aversiunea față de Biden s-a răspândit la scară largă: doar 23% dintre alegători consideră că au fost influențați pozitiv de politicile actualului președinte, procent care contrastează puternic cu reminiscențele economice nostalgice din epoca Trump.

Deși Biden și-a exprimat dorința de a candida pentru un al doilea mandat, mulți membri ai Partidului Democrat ar dori să îl vadă renunțând, temându-se că vârsta sa înaintată - 81 de ani în ziua alegerilor și 86 de ani după opt ani la Casa Albă, dacă va câștiga anul viitor - îi va îndepărta pe alegători.

Mai mult, punerea sub acuzare a fiului președintelui, Hunter Biden, recent, în California, pentru nouă acuzații penale în materie fiscală, plasează obstacole suplimentare în calea spre realegerea actualului șef al executivului american.



