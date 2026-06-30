Trump îi îndeamnă pe comercianții de benzină să scadă prețurile

„Comercianții de benzină trebuie să-și scadă prețurile, IMEDIAT”, a scris Trump pe Truth Social, potrivit Reuters.

„Nu va mai fi loc de speculații, ceea ce este total ilegal. Dacă distribuitorii nu fac acest lucru, ne așteaptă mari probleme! Începeți să vizați prețul de aproximativ 2,50 dolari pe galon”, a scris el.

Săptămâna trecută, Trump a declarat că a dat instrucțiuni Departamentului Justiției să investigheze companiile petroliere pentru că nu au redus prețurile la pompă în concordanță cu scăderea prețurilor la țiței, acuzând companiile că „exploatează” clienții.

Prețurile petrolului au înregistrat o creștere bruscă în acest an după ce SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, iar Iranul a răspuns cu propriile atacuri asupra Israelului și a statelor din Golf în care se află baze americane.

Consumatorii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la prețurile ridicate ale benzinei, în timp ce președintele și colegii săi republicani se luptă să-și mențină majoritățile strânse în Congres în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Eforturile diplomatice dintre Washington și Teheran pentru soluționarea conflictului s-au tradus recent printr-o ușoară scădere a prețurilor la pompă pentru americani.

Atacurile americane și israeliene asupra Iranului, precum și atacurile israeliene din Liban au provocat moartea a mii de persoane și strămutarea a milioane de oameni. Un armistițiu a intrat în vigoare în aprilie și a fost prelungit de atunci, dar SUA și Iranul s-au acuzat reciproc de încălcări ale acestuia.

(sursa: Mediafax)