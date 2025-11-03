Trump ameninţă cu o acţiune militară americană în Nigeria, invocând tratamentul aplicat creştinilor

De asemenea, guvernul american va opri imediat orice ajutor şi asistenţă acordată Nigeriei, cea mai populată naţiune din Africa şi principalul producător de petrol, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.



Dacă Statele Unite vor trimite forţe militare, acestea vor folosi "'armele în mod activ şi exploziv' pentru a elimina complet teroriştii islamici care comit aceste atrocităţi oribile", a scris Trump, fără a oferi nicio dovadă specifică despre tratamentul aplicat creştinilor din Nigeria.



Trump a numit Nigeria o "ţară căzută în dizgraţie" şi a avertizat că guvernul de la Abuja trebuie să acţioneze rapid. "Dacă atacăm, va fi rapid, brutal şi dulce, la fel cum teroriştii îi atacă pe creştinii noştri PREŢUIŢI!", a scris el.



Guvernul nigerian a respins sâmbătă afirmaţia preşedintelui american Donald Trump conform căreia creştinii sunt "masacraţi" în ţara africană, subliniind că acuzaţia "nu reflectă realitatea", potrivit EFE.



Într-un comunicat de presă difuzat sâmbătă de presa locală, Ministerul Afacerilor Externe din Nigeria a declarat că guvernul "ia act de recentele declaraţii ale preşedintelui american Donald Trump, în care vorbeşte despre uciderea la scară largă a creştinilor în Nigeria şi solicită ca statul să fie desemnat drept 'Ţară care prezintă motive de îngrijorare deosebită'''.



"Aceste afirmaţii nu reflectă realitatea de pe teren. Nigerienii de toate confesiunile au trăit, au muncit şi şi-au practicat credinţa împreună în mod paşnic timp îndelungat", se arată în declaraţia oficială.



Guvernul nigerian a declarat că, deşi "înţelege preocuparea globală pentru drepturile omului şi libertatea religioasă", acuzaţiile sunt inexacte.



Sub conducerea preşedintelui Bola Ahmed Tinubu - se mai arată în declaraţie - Nigeria "rămâne angajată în lupta împotriva terorismului, consolidarea armoniei interconfesionale şi protejarea vieţilor şi drepturilor tuturor cetăţenilor săi".



Ministerul a subliniat că Nigeria "va continua să colaboreze constructiv cu guvernul Statelor Unite pentru a aprofunda înţelegerea reciprocă a dinamicii regionale şi a eforturilor ţării în domeniul păcii şi securităţii".



Deşi Departamentul Apărării al SUA a invitat agenţia Reuters să se adreseze Casei Albe pentru comentarii cu privire la ameninţarea lui Trump, secretarul apărării american, Pete Hegseth, a publicat propria sa postare pe reţelele de socializare.



"Departamentul de Război se pregăteşte de acţiune", a scris Hegseth pe X. "Ori guvernul nigerian îi protejează pe creştini, ori îi vom ucide pe teroriştii islamici care comit aceste atrocităţi oribile", a continuat el.



Amprenta militară a SUA în Africa de Vest a fost diminuată semnificativ când aproximativ 1.000 de soldaţi s-au retras din Niger anul trecut, aminteşte Reuters. Deşi SUA trimit uneori grupuri mici de trupe în regiune pentru a participa la exerciţii, cea mai mare bază militară americană de pe continent se află în Africa de Est, în Djibouti, care găzduieşte peste 5.000 de soldaţi şi este folosită pentru operaţiuni în regiune.



Nigeria, care are 200 de grupuri etnice care practică creştinismul, islamul şi religiile tradiţionale, are o lungă istorie de coexistenţă paşnică, dar a cunoscut şi izbucniri de violenţă între comunităţi, adesea exacerbate de diviziuni etnice sau conflicte pentru resurse limitate.



De exemplu, nord-estul Nigeriei a fost ţinta unor atacuri din partea grupării jihadiste Boko Haram încă din 2009, violenţe care s-au agravat după 2016 odată cu apariţia unei grupări disidente, Statul Islamic Provincia Africa de Vest (ISWAP).



Ambele grupuri îşi propun să impună un stat islamic în Nigeria, o ţară cu majoritate musulmană în nord şi o populaţie predominant creştină în sud.



Boko Haram şi ISWAP au ucis peste 35.000 de oameni - majoritatea dintre ei musulmani - şi au strămutat aproximativ 2,7 milioane de oameni, în principal în Nigeria, dar şi în ţări vecine precum Camerun, Ciad şi Niger, potrivit cifrelor oficiale.

