x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Logică alambicată. Trump spune că ar fi „onorat” să-l întâlnească pe liderul suprem al Iranului

Logică alambicată. Trump spune că ar fi „onorat” să-l întâlnească pe liderul suprem al Iranului

de Redacția Jurnalul    |    05 Iun 2026   •   10:45
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Logică alambicată. Trump spune că ar fi „onorat” să-l întâlnească pe liderul suprem al Iranului
Hepta/Donald Trump face tot mai multe controale medicale

Donald Trump a declarat că ar fi dispus să se întâlnească cu liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, în cazul în care Washingtonul și Teheranul ar ajunge la un acord.

Întrebat dacă ar accepta o întrevedere cu liderul iranian, președintele american Donald Trump a răspuns inițial că nu își dorește o astfel de întâlnire, dar a adăugat că ar considera-o o onoare.

„Nu vreau să mă întâlnesc. Dar dacă m-aș întâlni cu el, aș fi onorat”, a spus Trump. „Dacă ajungem la un acord, este posibil să mă întâlnesc cu el. Aș fi în regulă cu asta.”

Trump a precizat că nu știe dacă l-ar invita pe Khamenei în Statele Unite, însă a afirmat că ar trata o eventuală întâlnire „cu respect”.

Întrebat dacă liderul suprem iranian ar refuza o astfel de întrevedere după ce membri ai familiei sale au fost uciși în atacurile americane inițiale asupra Iranului, din 28 februarie, Trump a admis că nu este probabil o figură agreată la Teheran.

„Aș spune că nu sunt persoana lui favorită. Dar, acestea fiind spuse, probabil că este un profesionist în anumite cercuri. Are o reputație foarte bună, de fapt”, a declarat președintele american.

Fostul lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, tatăl lui Mojtaba Khamenei, s-a numărat printre persoanele ucise în atacurile respective, în timp ce Mojtaba ar fi fost grav rănit.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: donald trump Mojtaba Khamenei intalnire
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri