Logică alambicată. Trump spune că ar fi „onorat” să-l întâlnească pe liderul suprem al Iranului

Întrebat dacă ar accepta o întrevedere cu liderul iranian, președintele american Donald Trump a răspuns inițial că nu își dorește o astfel de întâlnire, dar a adăugat că ar considera-o o onoare.

„Nu vreau să mă întâlnesc. Dar dacă m-aș întâlni cu el, aș fi onorat”, a spus Trump. „Dacă ajungem la un acord, este posibil să mă întâlnesc cu el. Aș fi în regulă cu asta.”

Trump a precizat că nu știe dacă l-ar invita pe Khamenei în Statele Unite, însă a afirmat că ar trata o eventuală întâlnire „cu respect”.

Întrebat dacă liderul suprem iranian ar refuza o astfel de întrevedere după ce membri ai familiei sale au fost uciși în atacurile americane inițiale asupra Iranului, din 28 februarie, Trump a admis că nu este probabil o figură agreată la Teheran.

„Aș spune că nu sunt persoana lui favorită. Dar, acestea fiind spuse, probabil că este un profesionist în anumite cercuri. Are o reputație foarte bună, de fapt”, a declarat președintele american.

Fostul lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, tatăl lui Mojtaba Khamenei, s-a numărat printre persoanele ucise în atacurile respective, în timp ce Mojtaba ar fi fost grav rănit.

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(sursa: Mediafax)