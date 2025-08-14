Trump crede că Putin este pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina și examinează un summit tripartit cu Zelenski

'Cred acum că el (Putin) este convins că va încheia un acord. Cred că o va face, și vom afla asta' la întâlnirea de vineri, a spus Trump într-un interviu la Fox News Radio.



'Această întâlnire va deschide calea pentru o alta', a continuat Trump, referindu-se la un summit ulterior la care să participe el, Putin și Zelenski, summit pentru care a spus că sunt deja examinate trei posibile locații, una dintre ele fiind tot Alaska, unde președintele ucrainean ar putea veni după summitul ruso-american, dacă acesta se va încheia favorabil.



'A doua întâlnire va fi foarte, foarte importantă, întrucât va fi cea la care ei vor încheia un acord', a indicat Trump, care a reafirmat că un acord de pace va presupune concesii teritoriale, deși Zelenski susține insistent că nu va ceda niciun teritoriu Rusiei. 'Nu vreau să folosesc termenul 'împărțirea lucrurilor', dar, într-un anumit fel, nu este un termen greșit. Vor exista schimburi în ce privește frontierele, teritoriile', a explicat președintele american.



Totuși, el a estimat o probabilitate 'de 25%' ca summitul pe care-l va avea vineri cu Putin la o bază militară din apropierea orașului Anchorage să se încheie cu un eșec, caz în care, a spus el, își va vedea mai departe de conducerea SUA, sugerând astfel că nu se va mai implica în soluționarea negociată a războiului ruso-ucrainean.



'În funcție de ce se întâmplă la întâlnirea mea (cu Putin), îi voi telefona președintelui Zelenski și îl voi anunța dacă se pot întâlni', a concluzionat președintele SUA.



Cu o zi în urmă, Trump a avertizat din nou Rusia cu 'consecințe foarte grave' dacă nu acceptă să încheie războiului, el amenințând-o anterior cu noi sancțiuni directe și cu sancțiuni impuse partenerilor comerciali ai săi prin taxe vamale secundare asupra importurilor de petrol rusesc.



În acest timp, la Moscova, președinția rusă a transmis că Putin și Trump vor aborda la summitul din Alaska 'chestiunile cele mai complexe', războiul din Ucraina fiind doar una dintre ele, o alta fiind stabilitatea strategică, însă nu vor semna niciun document la finalul întâlnirii.



Dar președintele rus 'va explica acordurile și înțelegerile convenite' la o conferință de presă comună cu Trump după summit, potrivit Kremlinului. Președintele american nu a confirmat însă această conferință de presă comună, dând de înțeles în interviul pentru Fox News Radio că aceasta va depinde de modul cum se va desfășura întâlnirea cu Putin

