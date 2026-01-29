Trump afirmă că Putin a acceptat să nu atace Kievul o săptămână pe fondul temperaturilor scăzute

În timpul unei întâlniri cu Cabinetul, liderul de la Casa Albă a spus: „Personal, l-am rugat pe președintele Putin să nu atace Kievului și diferite orașe timp de o săptămână, iar el a fost de acord. A fost foarte drăguț. Mulți oameni au spus: „Nu irosi apelul, nu vei primi asta”. Și a făcut-o”, citat de Reuters.

Declarația făcută de președintele Trump vine pe fondul temperaturilor scăzute din Ucraina. Se preconizează că un val de frig sever va lovi Ucraina, care se estimează că va atinge -30 grade Celsius în anumite zone în perioada 1-3 februarie.

Situația creează riscuri umanitare majore, întrucât milioane de oameni rămân fără căldură, electricitate și apă stabilă după atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice, notează Kyiv Post.

Doar în Kiev, autoritățile locale au raportat că 613 clădiri rezidențiale rămân fără încălzire, potrivit Kyiv Post.

Miercuri, președintele Zelenski avertiza că Rusia pregătește noi atacuri asupra infrastructurii energetice.

(sursa: Mediafax)