Trump vrea reducerea tensiunilor cauzate de percheziţia în reşedinţa sa. „Naţiunea este într-o situaţie foarte periculoasă”

În contextul ameninţărilor primite de agenţiile federale după percheziţia FBI în reşedinţa lui Trump din Mar-a-Lago, Florida, fostul lider de la Casa Albă a pledat pentru diminuarea tensiunilor. "Naţiunea este într-o situaţie foarte periculoasă. Există o furie enormă, cum nu am mai văzut până acum, referitoare la toate înşelătoriile, ani de înşelătorii şi vănători de vrăjitoare, iar acum aceasta nouă. Oamenii sunt foarte furioşi din cauza a ceea ce se întâmplă. Dacă putem face noi ceva să ajutăm, eu şi oamenii mei, noi suntem dispuşi să facem orice pentru a ajuta..., pentru că temperatura trebuie redusă în ţară. În caz contrar, se vor întâmpla lucruri teribile. Oamenii nu vor suporta o nouă înşelătorie", a declarat Donald Trump într-un interviu acordat postului Fox News Digital.

Fostul preşedinte a criticat din nou decizia Departamentului Justiţiei de a percheziţiona reşedinţa sa. "Nu a fost niciodată o situaţie ca aceasta, în care autorităţile să fie folosite pentru a descinde în casa unui fost preşedinte al Statelor Unite, de aceea este o furie enormă în ţară, la un nivel nemaivăzut până acum, cu excepţia perioadelor foarte periculoase", a subliniat Trump.

Biroul Federal de Investigaţii (FBI) şi Departamentul pentru Securitate Internă au emis duminică un avertisment privind ameninţări la adresa agenţilor forţelor de ordine, pe fondul tensiunilor apărute după percheziţia la reşedinţa lui Trump.

Donald Trump a cerut, duminică seară, Biroului Federal de Investigaţii (FBI) să returneze documente cu caracter privat sau vizate de privilegiul executiv care ar fi fost colectate în timpul percheziţiei de la reşedinţa sa. "Tocmai s-a aflat că FBI, în faimoasa percheziţie de la Mar-a-Lago, a luat cutii cu materiale aflate sub incidenţa protecţiei «avocat-client», precum materiale aflate sub incidenţa privilegiului executiv, pe care dacă ar fi ştiut nu le-ar fi luat. Solicit în mod respectuos ca aceste documente să fie returnate imediat în locul din care au fost luate", a declarat Donald Trump, conform publicaţiei The Hill.

Agenţii FBI au colectat 33 de articole în cursul percheziţiei efectuate în reşedinţa lui Donald Trump, inclusiv 11 seturi de documente clasificate. Însă Donald Trump susţine că documentele fusesere declasificate de el în timp ce era preşedinte.

Agenţii federali care au efectuat percheziţia în reşedinţa lui Donald Trump au acţionat în baza unui mandat emis pentru investigarea unor potenţiale infracţiuni comise prin încălcarea Legii privind Spionajul, care interzice deţinerea neautorizată de informaţii despre securitatea naţională. De asemenea, sunt suspectate încălcări ale unei legi federale care interzice ascunderea unui document sau obstrucţionarea unei anchete guvernamentale, precum şi ale unui regulament care interzice mutarea neautorizată de materiale guvernamentale.

Donald Trump a cerut publicarea mandatului în virtutea căruia a fost efectuată percheziţia la reşedinţa sa şi a catalogat drept o "farsă" informaţia publicată de cotidianul The Washington Post privind căutarea de către FBI a unor documente clasificate despre arme nucleare. "Tema documentelor despre arme nucleare este o farsă şi sunt implicaţi aceiaşi oameni corupţi. De ce nu a permis FBI percheziţia în reşedinţa din Mar-a-Lago în prezenţa avocaţilor noştri şi a altor oameni?", a declarat Donald Trump.

De altfel, Donald Trump a sugerat că agenţii FBI ar fi putut planta probe împotriva sa în timpul percheziţiei şi crede că preşedintele Joseph Biden a ştiut de operaţiune, deşi Casa Albă a negat acest lucru. "Li s-a cerut tuturor să plece din incintă, au vrut să fie lăsaţi singuri, fără martori care să vadă ce fac, ce iau şi sper că nu au plantat probe. De ce au insistat vehement să nu fie nimeni care să îi supravegheze, să plece toată lumea? Obama şi Clinton nu au fost vizaţi deloc de astfel de percheziţii, în pofida disputelor majore", a afirmat Donald Trump.

Numeroşi politicieni republicani, inclusiv fostul vicepreşedinte Mike Pence, au criticat descinderea FBI la reşedinţa lui Trump. Casa Albă susţine că preşedintele Biden a aflat "din relatările publice" despre percheziţii. Procurorul general al Statelor Unite, Merrick Garland, a declarat că, deşi nu a fost o decizie "uşoară", el a aprobat personal mandatul de percheziţie la reşedinţa fostului preşedinte Donald Trump.

(sursa: Mediafax)