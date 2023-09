Turiști pe ski jet, împușcați mortal în largul coastelor Algeriei

În total, au fost patru cetățeni cu dublă cetățenie franco-marocană care au plecat cu ski jet-ul din stațiunea marocană Saidia. Ei au ajuns în apele Algeriei unde au întâlnit o barcă a Pazei de Coastă.

Doi turiști au fost împușcați, al treilea a fost arestat, iar al patrulea a reușit să se întoarcă în Maroc.

„Ne-am rătăcit, dar am continuat să mergem până când am ajuns în Algeria. Am știut că ne aflam în Algeria pentru că o barcă neagră algeriană a venit spre noi. Au tras în noi. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu am fost lovit, dar mi-au ucis fratele și prietenul. L-au arestat pe celălalt prieten al meu. Cinci gloanțe i-au lovit pe fratele meu și pe prietenul meu. Celălalt prieten al meu a fost lovit de un glonț", a declarat Mohamed Kissi, bărbatul care a reușit să se întoarcă în Maroc.

Granița dintre Algeria și Maroc a fost închisă în 1994 din cauza tensiunilor dintre cele două țări provocate de disensiuni teritoriale.

(sursa: Mediafax)