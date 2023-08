Video: Ucraina a lovit un petrolier rusesc în strâmtoarea Kerch. Numărul atacurilor în Marea Neagră a crescut

Petrolierul a fost avariat în urma atacului, iar două remorchere se aflau la faţa locului pentru a-i acorda asistenţă, a declarat agenţia de ştiri de stat Tass, citând Centrul de salvare maritimă.

Atacul a întrerupt pentru scurt timp traficul pe podul Kerch, care leagă Crimeea de Rusia continentală.

Explozii au fost auzite în apropierea podului la începutul zilei de sâmbătă, au declarat oficiali numiţi de Rusia, adăugând că exploziile au fost legate de atacul asupra petrolierului. Nu a fost vărsat combustibil de pe navă, care avea 11 persoane la bord, a precizat Tass.

The Moscow Times a identificat nava ca fiind petrolierul chimic SIG, care se află sub incidenţa sancţiunilor americane pentru că a furnizat combustibil pentru avioane forţelor ruseşti din Siria care îl susţin pe preşedintele Bashar al-Assad.

Vladimir Rogov, un oficial instalat de Rusia în regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, a declarat că mai mulţi membri ai echipajului navei au fost răniţi de cioburi de sticlă în timpul atacului.

Numărul de atacuri în Marea Neagră de ambele părţi a crescut de când Moscova a ieşit luna trecută dintr-un acord care permitea exporturile de cereale ucrainene.

This is how Ukraine will win, with human commitment, persistence, strategy, and technology.



Ukrainian naval drone successfully attacks Russian oil tanker in the Kerch strait



There are other positive and exciting news from Ukraine: 1/



pic.twitter.com/pEIGdsVztJ