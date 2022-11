Ucraina ar vrea să participe la ancheta în cazul incidentului din sud-estul Poloniei

"Vrem acces imediat la locul incidentului, pentru a examina cazul împreună cu partenerii. Aşteptăm din partea partenerilor noştri informaţiile pe baza cărora au tras concluziile că incidentul ar fi putut fi cauzat de sistemele antiaeriene ucrainene", a declarat Oleksii Danilov, secretarul Consiliului de Securitate şi Apărare de la Kiev, citat de Agenţia France-Presse şi de cotidianul Le Monde.

Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, la finalul unei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic, că incidentul din Polonia, soldat cu doi morţi probabil a fost cauzat de căderea unei rachete antiaeriene ucrainene. "Analiza noastră preliminară sugerează că incidentul probabil a fost cauzat de o rachetă antiaeriană ucraineană lansată pentru apărarea teritoriului ucrainean de atacuri ruse cu rachete de croazieră", a declarat Stoltenberg. La rândul său, președintele Andrzej Duda a declarat că nu există indicii că incidentul produs marţi ar fi un atac intenționat asupra Poloniei.

Doi oameni au murit în explozia produsă marţi în localitatea Przewodów, situată în sud-estul Poloniei, în apropierea frontierei cu Ucraina. Un oficial de rang înalt din cadrul serviciilor secrete americane afirma imediat după incident, sub protecţia anonimatului, pentru agenţia The Associated Press, că explozia era rezultatul căderii în mod accidental a unei rachete ruse pe teritoriul Poloniei. Rusia a efectuat bombardamente masive marţi în Ucraina, inclusiv în zone situate în vestul ţării, în apropierea frontierei cu Polonia.

Ministerul rus al Apărării a negat informaţiile potrivit cărora rachete ale armatei ruse ar fi căzut pe teritoriul Poloniei, denunţând o "provocare" menită să amplifice conflictul din Ucraina.

(sursa: Mediafax)