Ucraina: un soldat declarat mort se întoarce acasă după trei ani

Povestea soldatului ucrainean declarat mort, documentată într-un videoclip emoționant realizat de BBC, relatează una dintre cele mai grave erori de identificare de la începutul războiului.

Nazar a fost eliberat în urma ultimului schimb de prizonieri între Moscova și Kiev.

Povestea începe în februarie 2022. Nazar, un veteran din 2014, se întoarce pe front pentru a-și apăra țara de invazia rusă. În mai 2022, soldatul ucrainean dispare fără urmă. Un telefon misterios în limba rusă o informează pe mama sa, Nataliya, că fiul ei a fost capturat. Tăcerea autorităților și absența dovezilor oficiale aruncă familia în suferință.

Punctul de cotitură dramatic survine în 2023. O probă de ADN furnizată de mama sa pare să se potrivească cu rămășițele găsite într-o morgă din sud-estul Ucrainei. Acestea sunt cadavre recuperate dintr-un autobuz carbonizat în timpul luptelor. „Datele se potriveau”, a declarat verișoara soldatului ucrainean, Roksolana, pentru BBC. Convinsă de moartea lui Nazar, familia a organizat o înmormântare, a îngropat rămășițele identificate ca fiind ale sale și a început lungul proces de doliu.

Certitudinea familiei s-a prăbușit în septembrie anul trecut, când un soldat eliberat a raportat că l-a văzut pe Nazar în viață într-un centru de detenție rus. Speranța, amestecată cu scepticism, a devenit realitate săptămâna aceasta, printr-un telefon direct.

„Fiule, te-am așteptat atât de mult”, a exclamat Nataliya printre lacrimi, întrebându-l obsesiv pe fiul ei dacă este nevătămat fizic după trei ani și nouă luni de captivitate.

În timp ce familia șterge mesajele de condoleanțe de pe rețelele sociale și șterge numele lui Nazar de pe listele celor căzuți, rămâne o întrebare tulburătoare: cine este soldatul îngropat în locul lui? Autoritățile ucrainene au lansat o anchetă pentru a clarifica cum a fost posibilă o identificare atât de greșită a soldatului ucrainean, în ciuda testelor ADN.

Pentru Nazar și familia sa, însă, birocrația poate aștepta.

