VIDEO. Ultimele discursuri ale lui Donald Trump în calitate de președinte. „Am făcut ceea ce am venit să facem - și mai mult decât atât”/ „Ne revedem curând”

Președintele în exercițiu al SUA, Donald Trump, a declarat marți seară, în discursul său de adio, că a avut de dus cele mai grele bătălii în timpul mandatului său.

Donald Trump nu a menționat în niciun moment numele lui Joe Biden, însă a declarat că se va ruga pentru succesul noii administrații.

În cadrul discursului, Donald Trump nu și-a asumat în niciun fel responsabilitate pentru atacul de la Capitoliu. Pe de altă parte, acesta a condamnat violențele.

Discursul lui Trump transmis de la Casa Albă:

„Dragi compatrioți americani,

Cu patru ani în urmă, am lansat un mare efort național pentru a ne reconstrui țara. Acum, când îmi închei mandatul ca al 45-lea președinte al Statelor Unite, vin în fața voastră cu adevărat mândru de ceea ce am realizat împreună. Am făcut ceea ce am venit să facem - și mult mai mult decât atât. Săptămâna aceasta începe o nouă administrație și ne rugăm pentru succesul său în păstrarea Americii în siguranță și prosperă.

Vă adresăm cele mai bune gânduri ale noastre și dorim, de asemenea, le dorim să aibă parte de noroc - un cuvânt foarte important.

Toți americanii au fost îngroziți de asaltul asupra Capitoliului. Violența politică este un atac asupra a tot ceea ce prețuim noi ca americani. Nu poate fi tolerat niciodată. Acum, mai mult ca oricând, trebuie să ne unim în jurul valorilor noastre comune. Lumea ne respectă din nou. Vă rog să nu pierdeți acest respect.

Sunt deosebit de mândru că sunt primul președinte din ultimele decenii care nu a început alte războaie. Nu am căutat cel mai ușor drum. De departe, a fost, de fapt, cel mai dificil. Numai dacă uităm cine suntem și cum am ajuns aici, am putea permite vreodată apariţia cenzurii politice și listele negre în America. Aşa ceva este de neînchipuit. Ce-i mai bine pentru naţiune de abia acum va veni. Vă mulțumesc și îmi iau rămas bun. Dumnezeu sa vă binecuvânteze. Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite ale Americii!”

Discursul lui Donald Trump de la baza militară Andrews

Donald Trump a avut ultimul discurs la baza militară Andrews, unde a fost aplaudat de susținători.

„Au fost patru ani extraordinari. Ce am făcut noi a fost uimitor, după orice standarde: am întărit armata SUA, am creat Forța Spațială a SUA. Am avut grijă de veterani, care au fost foarte prost tratați înainte, acum pot beneficia de îngrijiri medicale. Am promovat cele mai mari reduceri de taxe din istoria SUA. Sper că nu vor crește taxele, dar dacă le vor crește, eu v-am avertizat. Mă voi lupta pentru voi, vă voi asculta și vă spun că viitorul acestei țări nu a fost niciodată mai bun. Viitoarea administrație are fundația să facă ceva extraordinar. Îi urez succes noii administrații. Lucrurile pe care le-am făcut au fost incredibile și vă spun doar la revedere, vă mulțumesc și ne vom întoarce într-un fel sau altul. Vreau să îi mulțumesc vicepreședintelui Mike Pence. Vreau să mulțumesc tutror oamenilor din Washington. Ne revedem curând!”, a spus Donald Trump.