Un avion cu ajutoare umanitare s-a prăbușit într-un cartier rezidențial din Florida

Un avion de tip turbopropulsor, care decolase de pe aeroportul Fort Lauderdale Executive și avea ca destinație Jamaica, s-a prăbușit într-un iaz dintr-o zonă rezidențială din Coral Springs, la doar câteva minute după decolare, au anunțat autoritățile americane.

Potrivit reprezentanților serviciilor de urgență, echipele de intervenție nu au găsit nicio victimă în urma operațiunilor de căutare, iar misiunea de salvare a fost transformată într-o operațiune de recuperare.

Mike Moser, de la departamentul de pompieri Coral Springs-Parkland, a declarat că echipajele au ajuns la locul incidentului în câteva minute după apelul de urgență.

„Nu se vedea efectiv avionul. Urmele de resturi duceau către apă. Scafandrii au intrat în iaz și au căutat eventuale victime, dar nu au găsit pe nimeni”, a spus acesta.

Autoritățile au precizat că niciuna dintre locuințele din apropiere nu a fost afectată.

Poliția locală urmează să preia investigația, în timp ce Administrația Federală a Aviației (FAA) și alte agenții federale vor analiza cauzele prăbușirii.

Aeronava, un model Beechcraft King Air, aparținea companiei International Air Services, specializată în servicii de înregistrare a aeronavelor pentru cetățeni non-americani, potrivit datelor FAA.

Reprezentanții companiei au refuzat să comenteze incidentul.

(sursa: Mediafax)