Un mort și 15 răniți, după ce două trenuri s-au ciocnit în Țara Galilor

Incidentul a avut loc pe linia ferată din apropierea satului Llanbrynmair, în mijlocul Țării Galilor, scrie Sky News.

Poliția a confirmat decesul unui bărbat și a precizat că alte 15 persoane au fost transportate la spital cu răni.

Aceasta a declarat că toți ceilalți pasageri din cele două trenuri au fost evacuați.

Poliția britanică de transport a declarat că ofițerii au fost chemați după ce s-a raportat „o coliziune feroviară cu viteză redusă care a implicat două trenuri”.

Primul ministru al Țării Galilor, Eluned Morgan, a scris pe X: „Gândurile mele sunt alături de toți cei implicați în incidentul feroviar din Powys din această seară”.

