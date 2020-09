Uniunea Europeană s-a oferit să ajute în cazul incendiului de la o tabără din Lesbos care adăpostea aproximativ 12.700 de refugiați

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat, miercuri, „profunda tristețe” după incendiul care a cuprins tabăra de refugiați Moria din insula grecească Lesbos.

„Noi suntem gata să ajutăm, cu statele membre. Prioritatea noastră este securitatea celor care sunt fără adăpost'', a scris Ursula von der Leyen, pe Twitter.

I am deeply sorrowed by last night’s events at the Moria refugees camp in Greece. My College was informed this morning. I have asked VP @MargSchinas to travel to Greece asap. We stand ready to support, with Member States. Our priority is the safety of those left without shelter.