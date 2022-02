UPDATE Au început procedurile de scoatere a Rusiei din sistemul de plăți SWIFT

În cazul în care vor fi vizate marile bănci rusești Sberbank SBER.MM, VTB VTBR.MM, Gazprombank, acest lucru va reprezenta o lovitură puternică pentru economia Rusiei. Sancțiunile vor duce și la scăderea dramatică a rublei. Însă Sberbank și VTB au declarat că sunt pregătite pentru orice evoluție.

„Asta înseamnă îngroparea unei părți semnificative a economiei. Jumătate din piața de consum va dispărea. Pentru că acele bunuri vor dispărea dacă nu se pot face plăți pentru ele”, spune Sergey Aleksashenko, fost vicepreședinte al băncii centrale ruse, care trăiește în SUA.

Pe de altă parte, Rusia a înființat propria rețea de plăti System for Transfer of Financial Messages (SPFS), prin care a trimis circa 2 milioane de mesaje în 2020, adică o cincime din traficul intern și vrea să crească acest procent la 30% în 2023. Însă SPFS este limitat în privința partenerilor externi și operează doar în zilele lucrătoare.

ȘTIRE INIȚIALĂ Problema scoaterii Rusiei din sistemul de tranzacții internaționale SWIFT începe să se apropie de o decizie unanimă. Mai multe state europene care au relații comerciale cu Rusia nu au vrut inițial, pentru ca apoi să fie de acord. Germania s-a opus până acum însă și-a dat în cele din urmă acordul, scrie Reuters.

Autoritățile de la Berlin s-au exprimat în favoarea impunerii unor restricții "țintite și funcționale" asupra Rusiei în cadrul sistemului global de plăți interbancare SWIFT, au declarat sâmbătă miniștrii de Externe, Annalena Baerbock, și al Economiei, Robert Habeck.

"Lucrăm de urgență la modul în care să limităm daunele colaterale ale decuplajului de la SWIFT, astfel încât să afecteze persoanele potrivite. Ceea ce avem nevoie este o restricție țintită și funcțională a SWIFT", au declarat cei doi demnitari, într-un comunicat comun.

Totodată, ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, transmite că au început pregătirile tehnice pentru deconectarea Rusiei de la sistemul internațional de plăți SWIFT. Declarația nu este confirmată de surse oficiale.

Scoaterea Rusiei din SWIFT ar bloca tranzacțiile internaționale ale instituțiilor financiare din Rusia, ceea ce ar afecta puternic economia țării. Decizia va fi discutată în următoarele zile, potrivit unui guvernator al unei bănci centrale din zona euro, care vrea să-și păstreze anonimatul.

„SWIFT este doar o chestiune de timp, de foarte scurt timp, de ordinul zilelor. Este suficient? Nu. Este necesar? Absolut. Sancţiunile au sens doar dacă sunt costuri pentru ambele părţi, iar acest lucru va fi costisitor”, a spus acesta.

Italia, Ungaria și Cipru, care au legături comerciale strânse cu Rusia, au anunțat că sunt de acord cu această măsură, însă Germania s-a opus până acum.

„Oprirea SWIFT ar necesita o pregătire tehnică complexă şi ar avea efecte masive şi asupra transferurilor de plăţi în Germania şi pentru firmele germane, în afacerile acestora cu Rusia”, a explicat purtătorul de cuvânt al guvernului de la Berlin, Steffen Hebestreit.

Excluderea Rusiei din SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication-Societatea pentru telecomunicaţii financiare interbancare globale) ar paraliza sistemul bancar din Rusia. La acesta sunt conectate 11.000 de instituţii financiare din 200 de ţări.