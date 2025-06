Lucică Onea, „paraditorul-șef” de la DNA Ploiești, se cere la pensie după 22 de ani și 8 luni de activitate

Cererea va fi analizată, astăzi, de către Secția pentru Procurori de la CSM și vine la un an și câteva luni după ce solicitantul a fost reprimit în DNA. Onea a fost trimis în judecată de către SIIJ, pentru represiune nedreaptă și cercetare abuzivă, însă, după desființarea Secției Speciale, a fost achitat definitiv. CSM a luat, ieri, o altă decizie importantă. Judecătoarea Lia Savonea, fost președinte al Consiliului, a fost validată pentru a prelua funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, odată cu finalizarea celui de-al doilea mandat al Corinei Corbu.

Secția pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii se întrunește, astăzi, într-o nouă ședință, având pe ordinea de zi, pentru dezbatere, printre altele, trei puncte care vizează solicitări de eliberare din funcție, prin pensionare.

Prima cerere de eliberare din funcție prin pensionare care va fi supusă votului CSM a fost formulată de Aurelia Claudia Morar-Herlea, procuror-șef al Secției Judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, care a fost delegată în funcția de procuror general adjunct al acestei unități de parchet.

A doua cerere de eliberare din funcție, prin pensionare, a fost formulată de către Adriana Cristina Hurdubeu, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Iar a treia cerere de eliberare din funcție, prin pensionare, și, totodată, cea mai interesantă dintre ele, este cea formulată de către celebrul Lucian Gabriel Onea, în prezent procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Onea este cunoscutul „paraditor-șef” care a condus la fel de celebra „Unitate de Elită” a DNA de la Ploiești, în timpul Binomului Coldea-Kovesi.

Acuzat și judecat pentru represiune nedreaptă

Lucian Onea a fost suspendat din funcția de procuror anticorupție, în luna iulie a anului 2018, atunci când a fost trimis în judecată de către defuncta Secție pentru Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). El a fost pus sub acuzare pentru participație improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă, cercetare abuzivă și instigare la comiterea, fără vinovăție, sub forma participației improprii, a infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

După desființarea SIIJ, printr-o decizie politică mai mult decât controversată a Parlamentului României, atât Lucian Onea, cât și celebrul său fost subaltern Mircea Negulescu, zis „Portocală”, au fost achitați pe fond, în acest dosar, iar în noiembrie 2024 decizia de achitare a rămas definitivă.

În luna mai a anului trecut, Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat ordinul de revocare din funcția de procuror DNA a lui Lucian Onea, desființând, în același timp, și Hotărârea Secției pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii din 15 ianuarie 2019, dar și Ordinul nr. 12 al procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție din luna ianuarie a anului 2019.

În perioada anchetei, Lucian Onea a fost destituit de la conducerea Serviciului Teritorial Ploiești al DNA și a fost mutat ca procurori la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, județul Prahova. Din primăvara anului trecut, el s-a întors în Direcția Națională Anticorupție, la cinci ani de la relocare.

La finalul anului 2024, tot Secția pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât recunoașterea vechimii în funcția de procuror a lui Lucian Onea pentru perioada 27 iulie 2018 – 27 iunie 2023 și a sesizat Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea stabilirii acordării drepturilor salariale restante. Practic, Onea avea de recuperat aproximativ un milion de lei brut.

Procuror din octombrie 2002

Fostul șef al „Unității de Elită” a DNA de la Ploiești se cere la pensie specială, după 22 de ani și 8 luni de activitate ca procuror. Lucian Onea a fost numit ca procuror plin printr-un decret din data de 22 octombrie 2002, al fostului președinte al României, Ion Iliescu.

Ultima declarație de avere pe care acesta a completat-o și publicat-o pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii datează din vara anului 2023. Iar ultimele declarații de venit cu care figurează pe portalul Agenției Naționale de Integritate datează din vara anului 2024 și conțin date financiare valabile pentru anul fiscal 2023.

Conform acestor documente, Lucian Onea a încasat, în anul fiscal 2023, venituri de natură salarială de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova în cuantum de 98.440 de lei pe an, la care se adaugă diferențe salariale de la Direcția Națională Anticorupție în cuantum de 68.975 de lei pe an.

Soția procurorului DNA, Sinona Onea, lucrează în cadrul Primăriei Poiana Câmpina, județul Prahova, de unde, în anul fiscal 2023, a realizat venituri din salarii și din vouchere de vacanță în cuantum de 59.946 de lei.

Familia Onea deține, potrivit acestor documente, un teren intravilan în localitatea Bănești, județul Prahova, din anul 2006, cu suprafața de 1.679 de metri pătrați. La acesta, se adaugă un apartament de 54 de metri pătrați, achiziționat în anul 1999, în Câmpina, și o casă de locuit, cu suprafața de 240 de metri pătrați, din 2010, tot în Bănești.

Procurorul mai are în proprietate un Renault Megane din anul 2007 și un Citroen C5 Aircross fabricat în 2023.

Lucian Onea figura, în această declarație de avere, cu datorii la bănci de 90.000 de euro și 156.787 de lei, cu scadența în 2029 și 2035.

Lia Savonea, validată la conducerea instanței supreme

Ieri, de această dată Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, cu o majoritate de 9 voturi pentru și unul împotrivă, numirea judecătoarei Lia Savonea în funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Lia Savonea a fost preşedinte al CSM şi preşedinte al Curţii de Apel Bucureşti. Este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti – promoţia 1996, şi-a început activitatea la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, în acelaşi an, unde a exercitat şi activităţi manageriale, în calitate de preşedinte al acestei instanţe, din anul 2001 până în anul 2003, când a promovat la Tribunalului Bucureşti – Secţia I penală, secţie, pe care, de asemenea, a condus-o.

În toată perioada ulterioară anului 2003, a desfăşurat activitate de judecată exclusiv în materie penală.

Din anul 2009, Lia Savonea a ocupat funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului, apoi al Curţii de Apel Bucureşti, cu delegaţie, în perioada 2010-2011, după care, din 2012, a devenit preşedinte plin al acestei instanţe.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹