UPDATE Parchetul European își începe activitatea la Luxemburg. Ce spune Laura Codruța Kovesi

Benoit BOURGEOIS

Parchetul European reprezintă un moment istoric, după cum subliniază procuroul șef al acestei instituții Laura Codruţa Kovesi, scrie AFP.

"Succesul nostru este o chestiune de credibilitate pentru Uniunea noastră", a spus aceasta, subliniind că înfiinţarea acestei instituții a necesitat "mai mult de două decenii de discuţii" şi "negocieri politice dificile".

ȘTIRE INIȚIALĂ Parchetul European (EPPO) îşi începe, astăzi, activitatea de anchetare a fraudelor de fonduri europene, scrie AFP. Acesta trebuia să pornească în luna decembriie 2020 dar a fost amânat diin cauza întârzierii procurorilor desemnați de cele 22 de state participante. Dintre acestea, Slovenia și Finlanda, nu și-au nominalizaat candiidații.

Laura Codruța Kovesii este șefa EPPO, care este independent de Comisia Europeană, dar și de celelalre instituții, organe și istate membre UE.

Instituția are scopul de a ancheta și urmări în justiție autorii infracțiunilor cu fonduri UE, putere de care nu dispunea Oficiul european de luptă antifraudă (OLAF).



Parchetul European va investiga frauda în materie de TVA dacă implică cel puţin două state membre şi sume de peste 10 milioane de euro, corupţia și deturnarea de fonduri, spălarea de bani. Este vorba de crca 3.000 de dosare anual.

UE estimează că prejudiciul la frauda cu TVA se ridică la 30-60 de miliarde de euro pe an. La celelalte infracțiuni se preconizează că aceste sunt de 500 de miloane de euro anual.

Sediul EPPO este la Luxemburg, instituția fiind condusă de un procuror general și 22 procurori din statele membre. Dintre cele 27 de state UE, nu participă Ungaria, Polonia, Irlanda, Suedia şi Danemarca.

Au fost desemnați 88 de procurori delegați în 20 de state, dintre c are 4 în Granța, 15 în Italia, 11 în Germania. Aceștia pot acţiona în toată ţara, organizează confiscări de bunuri, emit mandate de arestare şi declanşează urmărirea penală.

Primele fonduri din Fondul de redresare post COVD-19 se ridică la 750 de miliarde de euro, banii urmând să fie distribuiți în această vară.

EPPO va "va supraveghea foarte îndeaproape aplicarea planului NextGenerationEU de o manieră în care să se asigure că totalitatea acestor fonduri va fi utilizată pentru a ne ajuta economiile să depăşească criza", spune comisarul european pentru justiţie Didier Reynders.