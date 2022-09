Uraganul Ian devastează America. Peste două milioane de americani, rămași fără energie electrică

Peste 2.300.000 de clienți din Florida nu aveau energie electrică la începutul zilei de joi, potrivit PowerOutage.us. Asta înseamnă aproximativ 21% din toți clienții din stat, relatează și CNN.

.Douăsprezece districte raportează că peste jumătate dintre clienți nu au energie electrică. Zonele cele mai afectate sunt cele aflate în calea uraganului Ian din sud-vest, centru și nord-est.

Uraganul Ian a lovit coastele Floridei miercuri, iar americanii se așteaptă la distrugeri uriașe. Numeroase comunități au fost deja inundate, iar autoritățile au evacuat oameni, au blocat căile ferate, aeroporturile și drumurile și au închis școlile și alte instituții.

Cuba rămăsese încă de ieri în beznă. Potrivti autorităților de la Havana, țara rămăsese complet fără curent electric, după ce uraganul Ian a lovit extremitatea vestică a insulei.

*RARE* first person view of storm surge. This camera is 6 feet off the ground on Estero Blvd in Fort Myers Beach, FL. Not sure how much longer it keeps working. You’ll see it live only on ⁦@weatherchannel⁩ #Ian pic.twitter.com/WwHtvgVxjY