Ursul „spărgător” dă Japonia peste cap. Capcane și desfășurări impresionante de forțe

Un urs negru asiatic ține în alertă autoritățile și locuitorii unui oraș din nord-estul Japoniei, după o serie neobișnuită de pătrunderi în locuințe și spații comerciale. Animalul este suspectat că a fost implicat în cel puțin 14 incidente în ultimele două săptămâni, inclusiv într-un caz în care a intrat în casa unui cuplu de vârstnici și a răvășit frigiderul în căutare de hrană.

În încercarea de a preveni noi incidente, autoritățile locale au amplasat capcane speciale, au montat garduri electrice în jurul caselor vizate în repetate rânduri și au intensificat patrulele în zonă, relatează The Guardian.

Cel mai recent incident s-a produs luni seară, în orașul Shizukuishi, din prefectura Iwate. Mitsuo Matsubara, în vârstă de 87 de ani, a mers în bucătărie după ce a auzit zgomote suspecte și s-a trezit față în față cu un urs de talie mare. Animalul deschisese frigiderul, iar alimentele erau împrăștiate pe podea. Soția bărbatului a alertat imediat poliția.

Autoritățile cred că este posibil ca același urs să fie responsabil pentru numeroasele pătrunderi raportate în ultimele zile. „Este neobișnuit ca un urs să revină de mai multe ori în același loc. Există posibilitatea să fie același exemplar, iar obiectivul nostru este să îl capturăm cât mai repede”, au transmis specialiștii în fauna sălbatică din prefectura Iwate.

Potrivit autorităților, ursul a fost surprins de camerele de supraveghere intrând de patru ori într-o fermă, unde a consumat hrană pe bază de lapte destinată bovinelor.

Într-una dintre înregistrări, animalul încearcă să deschidă ușa glisantă a unei case în toiul nopții, însă fuge după ce proprietarul aprinde lumina și strigă. Pentru a-l ține la distanță, fermierul a început să împrăștie în jurul intrărilor un amestec preparat în casă pe bază de muștar japonez, despre care speră că va descuraja ursul.

În alte incidente, animalul a fost găsit într-o locuință în apropierea camerei în care dormea un bărbat în vârstă. Proprietarul a reușit să-l alunge, însă ursul a încercat să revină în casă, iar bărbatul a fost nevoit să țină cu forța ușa închisă timp de aproximativ 30 de secunde. El a estimat că ursul avea aproximativ 1,65 metri înălțime când s-a ridicat pe picioarele din spate.

Animalul a mai fost surprins căutând hrană într-o altă bucătărie și a pătruns inclusiv într-un magazin de dulciuri tradiționale japoneze, de unde a furat gogoși din frigider. Într-una dintre locuințele vizate, ursul ar fi revenit de cinci ori, consumând biscuiți, zahăr și karinto, un desert japonez preparat din aluat prăjit și acoperit cu zahăr.

Specialiștii spun că numărul incidentelor în care urșii pătrund în localități sau atacă oameni a crescut semnificativ în ultimii ani. Una dintre explicații este depopularea zonelor rurale din Japonia. Pe măsură ce satele au rămas cu tot mai puțini locuitori, animalele sălbatice s-au apropiat de așezările umane și și-au pierdut treptat teama de oameni.

Și în România, întâlnirile dintre urși și oameni au devenit tot mai frecvente în ultimii ani, însă situațiile sunt diferite față de cele din Japonia. Dacă în România incidentele au loc, de regulă, în apropierea gospodăriilor sau pe drumurile din zonele montane, cazul din Shizukuishi atrage atenția prin comportamentul neobișnuit al animalului, care pare să fi învățat să intre în locuințe și să caute hrană în frigidere, revenind chiar la aceleași adrese.

(sursa: Mediafax)