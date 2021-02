Ursula von der Leyen anunță că Pfizer și BioNTech vor livra în UE 75 de milioane de doze de vaccin suplimentare

Pfizer și BioNTech vor livra 75 de milioane de doze de vaccin în plus în al doilea trimestru din acest an, a declarat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Colaborăm cu companiile farmaceutice pentru a ne asigura că europenilor le sunt livrate vaccinuri”, a scris von der Leyen pe pagina sa de Twitter.

We are working with pharmaceutical companies to ensure vaccines are delivered to Europeans. #BioNTech/@pfizer will deliver 75 million of additional doses in the second quarter of the year - and up to 600 millions in total in 2021.