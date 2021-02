Ursula von der Leyen mulțumește României pentru ajutorul umanitar acordat Republicii Moldova: Un frumos gest de solidaritate europeană

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a mulțumit României pentru ajutorul umanitar acordat Republicii Moldova. Ajutorul constă în echipamente medicale necesare în lupta împotriva pandemiei, în valoare de 2,3 milioane de euro.

Ursula von der Leyen a numit ajutorul umanitar „un frumos gest de solidaritate europeană”. De asemenea aceasta a scris, pe Twitter, în limba română „Mulțumesc România”.

Mulțumesc Romania for sending almost 2 million items of protective personal equipment - like masks and gloves - to Moldova via the EU Civil Protection Mechanism



A beautiful gesture of European solidarity.