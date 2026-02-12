x close
de Redacția Jurnalul    |    12 Feb 2026   •   16:15
Val de atacuri rusești asupra Ucrainei. Printre victime se numără și un nou-născut
Sursa foto: Hepta/Iarnă de infern pentru ucraineni

Forțele ruse au lansat în noaptea de miercuri spre joi un atac masiv cu rachete balistice și drone asupra mai multor orașe din Ucraina, inclusiv Kiev, Dnipro și Odesa. Mai multe persoane au fost rănite, printre care și un bebeluș.

Atacul asupra capitalei ucrainene s-a soldat cu distrugeri atât la clădiri rezidențiale, cât și la obiective nerezidențiale, iar două persoane au fost au fost rănite. „Unul a fost spitalizat în stare gravă, în timp ce celălalt a primit îngrijiri la fața locului”, a transmis primarul Vitali Kliciko, citat de Kyiv Post.

Valul de atacuri a vizat și regiunea Dnipropetrovsk. Autoritățile militare regionale au anunțat că în urma loviturilor, patru persoane au fost rănite, inclusiv un băiețel de mai puțin de o lună, internat în stare stabilă. În Dnipro au izbucnit mai multe incendii și au fost avariate obiective de infrastructură și o grădiniță.

Administrația militară locală din Odesa a anunțat că în urma atacurilor au fost lovite infrastructura civilă și energetică, au izbucnit incendii și au fost avariate blocuri, iar 15 autoturisme au fost distruse. În plus, serviciile de intervenție au anunțat că o persoană a fost rănită și alte 23 au primit consiliere psihologică.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au transmis că Rusia a lansat 24 de rachete balistice Iskander-M/S-300, o rachetă aer-sol Kh-59/69 și 219 drone de atac de tip Shahed. Aceștia au anunțat că au respins 213 ținte aeriene, inclusiv 15 rachete balistice și 197 de drone.

(sursa: Mediafax)

