Vânzările de automobile electrice în UE au explodat dar rămân departe de obiectivele europene

Cota de piaţă a automobilelor electrice s-a dublat în Uniunea Europeană în al doilea trimestru al acestui an, dar rămâne departe de obiectivele preconizate pe termen mediu de Comisia Europeană în ideea de a proteja mediul înconjurător, relatează AFP.



Conform datelor publicate vineri de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), automobilele complet electrice au reprezentat 7,5% din înmatriculările de autoturisme noi în trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu 3,5% în perioada similară a anului trecut. Pe o piaţă auto care funcţionează la ralanti, din cauza crizei sanitare, în perioada aprilie-iunie 2021 în UE au fost înmatriculate peste 210.000 de automobile electrice, în creştere cu 231,6% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Această creştere a fost stimulată de progresele substanţiale înregistrate pe toate cele patru mari pieţe din regiune, în special în Spania (372,7%) şi Germania (357%).



Vehiculele hibride de tip plug-in au înregistrat o creştere şi mai spectaculoasă în trimestrul al doilea, înmatriculările crescând cu 255,8% până la 233.730 de unităţi. Italia a fost piaţa cu cel mai puternic ritm de creştere a înmatriculărilor de hibride plug-in în trimestrul al doilea, cu un salt de 659,3% în ritm anual.



Automobilele pe benzină încep să îşi piardă poziţia dominantă şi reprezintă în prezent mai puţin de jumătate din vânzările de autovehicule în UE, cu 1,17 milioane de vehicule vândute şi o cotă de piaţă de 41,8% în trimestrul al doilea al acestui an, faţă de 51,9% în trimestrul al doilea al anului trecut.