Un vapor a lovit un pod din China. Mai multe mașini au căzut în apă

Vaporul a lovit podul și a rămas prins sub secțiunea prăbușită. În urma accidentului, două persoane au murit și una a fost rănită. Alte trei sunt dispărute, a transmis presa de stat din China, preluată de BBC.

Căpitanul navei a fost reținut, iar persoanele care locuiau în apropiere au fost evacuate.

Guangzhou se află pe delta râului Pearl și este unul dintre cele mai aglomerate porturi din China continentală.

Rescue operations are in progress following a maritime accident where a container vessel struck a #bridge, resulting in the collapse of part of the bridge deck. Local authority has dispatched six divers and several salvage vessels to the site to aid in the rescue efforts. #China… pic.twitter.com/STYbylnYhI