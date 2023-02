America de Nord este lovită în același timp de viscol și de un val de căldură

Începând de miercuri, aproximativ 75 de milioane de persoane din 28 de state au fost plasate sub alertă de vreme de iarnă.

Viscolul din Dakota, Minnesota și Wisconsin a obligat multe școli și companii să închidă.

Între timp, se așteaptă ca temperaturile ridicate din Washington DC să depășească un record vechi de aproape 150 de ani.

Aceasta înseamnă că unele părți ale SUA vor fi cu 38 de grade Celsius mai calde decât altele în același timp.

În statele nordice, prognoze de până la 60 cm de zăpadă ar putea însemna că vor suporta cele mai mari căderi de zăpadă din ultimii 30 de ani.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a declarat că Garda Națională va fi disponibilă pentru a-i ajuta pe automobiliștii care vor rămâne blocați în viscol. Statul și-ar putea depăși recordul de ninsori, au declarat oficialii.

Meteorologii au declarat că sistemul de furtună s-ar putea întinde pe 2000 de km, din Nebraska până în New Hampshire.

Peste 1.700 de zboruri au fost anulate în SUA din cauza furtunii.

Vremea geroasă este prognozată, de asemenea, pentru Los Angeles, California, de obicei însorită și caldă, unde a fost emisă o avertizare rară de viscol. Ninsori importante și vânturi de până la 120 de km/h sunt prognozate în munții și podișurile din Ventura și Los Angeles County.

Toți cei 39 de milioane de locuitori ai Californiei vor putea vedea zăpada fie căzând în jurul lor, fie așezându-se în vârfurile munților din apropiere, a declarat Daniel Swain, climatolog la Universitatea California-Los Angeles.

Începând de miercuri seară, temperaturi scăzute de minus 20 de grade Celsius au fost înregistrate în unele părți din Montana.

Între timp, o mare parte din sudul SUA se bucură de temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului. Miercuri, în McAllen, Texas, s-a înregistrat o temperatură sufocantă de 35 de grade Celsius.

Căldura de miercuri în Lexington, Kentucky, și Nashville, Tennessee, a doborât recorduri care datează de peste un secol.

Cincinnati, Indianapolis, Atlanta și alte orașe din SUA au înregistrat, de asemenea, maxime record.

Washington DC ar putea atinge joi 26 de grade Celsius, ceea ce ar depăși un record stabilit în 1874.

Orlando, Florida, ar putea atinge 32 grade C, iar New Orleans, Louisiana, ar putea marca 29 grade C.

"Toată iarna, am văzut acest model persistent, în care vestul SUA înregistrează temperaturi sub medie, iar estul SUA înregistrează temperaturi peste medie", a declarat pentru BBC News climatologul Andrew Kruczkiewicz, cercetător la Universitatea Columbia.

Și Canada resimte efectele furtunii de iarnă. Mari părți ale țării se află sub incidența alertelor meteorologice, inclusiv Toronto, care se așteaptă la ninsori de 10-15 cm, la polei și la posibile ploi înghețate.

De asemenea, furtuna de iarnă a întrerupt zborurile. Air Canada a anulat aproximativ un sfert din zborurile sale programate până miercuri după-amiază.

Țara tocmai a avut temperaturi ridicate record pentru luna februarie. Acum, unele părți din Toronto ar putea înregistra acumulări semnificative de gheață, ca urmare a acestui val de frig recent.

Părți din Alberta și din preerii se confruntă cu avertismente de frig extrem, temperaturile scăzând în unele regiuni până la -40 grade C.

(sursa: Mediafax)