„Vom decide sarcinile operațiunii militare speciale pas cu pas!”, anunță Putin, acuzând Occidentul că „scuipă pe întreaga lume”

„Vom decide sarcinile operațiunii militare speciale pas cu pas!”, a spus Putin, acuzând Occidentul că „scuipă pe întreaga lume”

În continuare, liderul de la Kremlin a declarat că Occidentul și-a înșelat în mod cinic populația, iar „noi ne apărăm interesul nostru și poziția nu ar trebui să existe o diviziune între țările civilizate și restul lumii”.

Putin afirmă că Rusia se confruntă în acest moment cu o perioadă „foarte dificilă” și că rostește acest discurs într-un „context foarte dificil”. În încercarea de a-și justifica „operațiunea militară specială” din Ucraina, președintele rus continuă spunând că trupele au lucrat pentru a „asigura securitatea” pe „teritoriile istorice” ale țării.

Putin și-a început discursul spunând că va „vorbi într-o perioadă complicată și de frontieră pentru țara noastră, în timpul unor schimbări drastice în lumea noastră”. El afirmă că „evenimentele istorice vor determina viitorul țării noastre... fiecare dintre noi este legat de o responsabilitate uriașă”.

Cu tunurile pe Occident

Putin continuă să acuze Ucraina și statele occiddentale că au început războiul - fiind pentru prima dată când se referă la conflict ca la un război și nu ca la o „operațiune militară specială”. „Ei au început războiul și noi am folosit forța pentru a-l opri”, a spus el.

Liderii occidentali au discutat despre furnizarea de arme nucleare Ucrainei înainte de „operațiunea militară specială” a Rusiei, susține Putin. El spune că Occidentul trimisese deja echipamente militare grele, avioane și sisteme de apărare în Ucraina. NATO înființa baze militare și laboratoare biologice la granițele Rusiei, a declarat el.

Ei spuneau "minciuni respingătoare" atunci când vorbeau despre acordurile de la Minsk, a precizat Putin. Acordurile de la Minsk au fost semnate în 2014 și 2015 și au încercat să asigure o încetare a focului între guvernul ucrainean și separatiștii susținuți de Rusia în estul Ucrainei.

Revenind la SUA, el spune că „nicio altă țară din lume nu are atâtea baze militare străine”. „Au sute de baze militare în întreaga lume, întreaga planetă este împânzită de bazele lor”, a adăugat el.

„În spatele nostru, s-a pregătit un scenariu complet diferit pentru că ceea ce s-a întâmplat în Donbas a devenit de fapt o bază pentru o mare minciună. Pur şi simplu, ei au câştigat timp închinzând ochii la sinuciderea politică, la represiunile şi violenţa asupra celor care locuiau în acele zone din Donbas.

Sigură că ei nu au pierdut timpul şi şi-au trimis batalioanele acolo, au trimis arme acolo. Vreau să subliniez în mod special că înainte de începerea operaţiunii speciale au avut loc discuţii între Kiev şi Vest în ceea ce priveşte livrăile de arme, arme grele şi avioane. Ne amintim că regimul de la Kiev a insistat să obţină arma nucleară. Despre asta s-a discutat public.

SUA şi NATO au accelerat amplasarea laboratoarelor secrete biologice la frontierele noastre pentru a pregăti teatrul viitorului război şi sigur că regimul de la Kiev s-a pregătit pentru un mare război, iar astăzi se recunoaşte în mod public.

Sigur că n-au nicio jenă să invoce un spectacol diplomatic în ceea ce priveşte acordurile de la Minsk, au uitat de timpurile în care sângele a curs în Donbas şi vreau să vă spun că Rusia a încercat să rezolve aceste probleme în mod paşnic. Este o metodă de a încerca să ne înşele, vorbesc despre cei din Vest, aşa cum au făcut încercând să distrugă Irak, Libia, Iugoslavia. Noţiunile de ordine, de încredere, de cinste, nu sunt pentru ei. Nu mai vorbim de dictatură, de hegemonie, de colonialism şi s-au obişnuit să scuipe pe întreaga lume şi au o atitudine de acest tip faţă de propriile ţări încercând să îi înşele cu respectarea rezoluţiilor ONU în ceea ce priveşte securitatea din Donbas. Au devenit doar o minciună lipsită de principii şi noi ne apărăm, nu doar interesele, ci şi poziţia noastră referitoare la faptul că lumea actuală nu trebuie împărţită în lumea civilizată şi restul lumii.

Trebuie, este nevoie, de un parteneriat cinstit care să excludă agresiunea şi agresivitatea. Suntem deschişi pentru un dialog sincer cu Vestul şi insistăm pe faptul că Europa şi întreaga lume au nevoie de un sistem de apărare şi mult timp am analizat împreună această idee şi am lucrat pentru a implementa, însă răspunsul primit a fost unul ipocrit.

În ceea ce priveşte acţiunile concrete, extinderea NATO spre frontierele noastre, crearea unor sisteme anti-rachetă în Europa şi Asia, aşa-zisa umbrelă de apărare reprezintă, de fapt, o escaladare a contingentului militar la frontiera cu Rusia. Şi vreau să subliniez următorul lucru, că nicio ţară din lume nu are un astfel de număr de arme desfăşurate în străinătate precum SUA. Sute de astfel de sisteme în întreaga lume şi e suficient să te uiţi pe hartă pentru a vedea aceste lucruri.

Este de văzut cum au ieşit din acordurile fundamentale mondial în mod unilateral, au reziliat aceste acorduri pe care le-au încheiat cu întreaga lume. Nu numai că au făcut asta, dar în decembrie 2021 am primit un acord de contracte privind garanţia de securitate, dar în toate poziţiile cheie pentru noi am primit un refuz direct şi am înţeles că au planuri agresive împotriva noastră şi nu se pregătesc să rezolve pe cale paşnică. Informaţiile primite nu ne-au dat de ales, am înţeles că în februarie 2022 se pregăteşte o acţune de pedepsire în Donbas cu artilerie, cu tancuri, cu avioane", a declarat Vladimir Putin.

Putin i-a invitat la eveniment pe participanții la operațiunea militară din Ucraina. Discursul vine la fix un an de la momentul în care Kremlinul a recunoscut oficial independenţa aşa-ziselor republici populare Doneţk şi Luhansk. Acestea au reprezentat pretextul lui Putin pentru declanşarea invaziei în Ucraina.

Declaraţiile au loc cu trei zile înainte de împlinirea unui an de la declanşarea invaziei ruse împotriva Ucrainei. Potrivit analiştilor militari, ruşii au pe câmpul de luptă aproximativ 300.000 de soldaţi, cu 100.000 mai mulţi decât in februarie 2022.

Iar mâine, pe stadionul Luj-niki din Moscova, este programat un miting-concert cu posibila participare a lui Vladimir Putin. Evenimentul va fi un fel de "continuare" a mesajului șefului Kremlinului către Adunarea Federală.