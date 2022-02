Volodymyr Zelensky mulțumește României: „Apreciem suportul partenerilor noștri”

Mesajul a fost trimis luni.

„Recunoscător României pentru contribuția importantă adusă la capabilitatea de apărare a Ucrainei și pentru suportul țării noastre în ceea ce privește candidatura la Uniunea Europeană. Apreciem suportul defensiv și politic al partenerilor noștri”, scrie în mesajul lui Volodymyr Zelensky.

În plus, România oferă suport refugiaților care vin din Ucraina.

I am grateful to Romania for its significant contribution to the defense capabilities of our country. I am grateful to @KlausIohannis for supporting Ukraine's membership in the European Union. We feel the political and defense support of our partners.