Vyacheslav Leontyev, fostul șef al editurii Pravda, ziarul oficial al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a murit în circumstanțe neclare, după ce a căzut de la fereastra apartamentului său de pe strada Molodogvardeyskaya din Moscova.

Publicația Metro notează că Leontyev, în vârstă de 87 de ani, a căzut de la o înălțime de 21 de metri. Autoritățile ruse anchetează acum dacă decesul a fost un accident, o sinucidere sau rezultatul unei crime.

Fostul jurnalist Pravda era considerat o figură influentă și discretă, care ar fi avut cunoștințe detaliate despre „banii partidului” și despre averile secrete ale Kremlinului.

„Leontyev dădea impresia unui fel de milionar clandestin. Știa multe despre finanțele ascunse ale Partidului Comunist. Editura Pravda era cea mai profitabilă afacere din întregul imperiu economic al Comitetului Central”, a scris jurnalistul exilat Andrey Malgin, care l-a cunoscut personal pe fostul redactor.

Malgin a adăugat, ironic: „Căderile de la fereastră continuă. Leontyev a căzut de la fereastră. A fost găsit lângă casa sa”.

Seria neagră a „căderilor de la fereastră” în Rusia

Moartea lui Leontyev se înscrie într-un șir lung de decese suspecte care au avut loc în Rusia, în special în rândul oamenilor de afaceri, oficialilor și jurnaliștilor critici la adresa regimului.

De la prăbușirea Uniunii Sovietice, dar mai ales în ultimii 25 de ani de regim Putin, numeroși opozanți, foști spioni și oameni de presă au murit în circumstanțe bizare — otrăviți cu ceai amestecat cu poloniu, expuși la agenți neurotoxici sau împușcați de la mică distanță.

Tot mai frecvent însă, victimele sunt găsite după ce „au căzut” de la ferestrele locuințelor sau birourilor lor.

Kremlinul a negat constant orice implicare în aceste cazuri, în timp ce familiile și apropiații victimelor susțin contrariul.

În 2022, Ravil Maganov, președintele Lukoil, a doua cea mai mare companie petrolieră din Rusia, a fost găsit mort după ce a căzut de la fereastra de la etajul șase al Spitalului Clinic Central din Moscova, cunoscut și sub numele de Clinica Kremlin. Oficial, decesul a fost catalogat drept un accident, însă contextul a ridicat numeroase semne de întrebare.

Un an mai târziu, în 2023, Marina Yankina, în vârstă de 58 de ani, șefa Departamentului de Sprijin Financiar al Districtului Militar de Vest al Rusiei, a fost găsită moartă după ce a căzut de la etajul 16 al unui bloc din Sankt Petersburg. Circumstanțele morții sale rămân neclare, iar presa locală a relatat că autoritățile au evitat să ofere detalii.

În octombrie 2024, Mihail Rogacev, fost vicepreședinte al companiei petroliere Yukos, a murit în condiții similare — după o cădere de la fereastra apartamentului său din Moscova, situat la etajul zece. Rogacev, în vârstă de 64 de ani, fusese director executiv al companiei petroliere desființate de regimul Putin, considerată odinioară rivalul direct al gigantului de stat Rosneft.

Recent, un alt caz a adâncit misterul: Andrei Badalov, vicepreședinte al companiei Transneft, a fost găsit mort sub ferestrele unei case de pe autostrada Rubliovo-Uspenskoie, o zonă rezidențială de lux din apropierea Moscovei. Detaliile morții sale nu au fost făcute publice.

Toate aceste incidente au în comun un tipar straniu — căderi de la înălțime implicând oficiali și oameni de afaceri importanți din Rusia, într-un context politic tot mai tensionat.