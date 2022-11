Moment jenant la G20: Xi Jinping îl acuză pe Justin Trudeau, premierul Canadei, de scurgeri de informații din discuții private către mass-media

Potrivit BBC, președintele Xi i-a spus premierului canadian, prin intermediul unui traducător, că acest lucru este inadecvat și l-a acuzat de lipsă de „sinceritate”.

Jurnaliștii cred că Xi se referă la discuțiile despre presupusul spionaj chinez și imixtiune în alegerile din Canada.

Discuțiile, care au avut loc în spatele ușilor închise, au fost primele dintre cei doi în ultimii ani.

În materialul video, președintele Xi și Trudeau pot fi văzuți stând aproape unul de celălalt și conversând prin intermediul unui traducător.

„Tot ce am discutat a fost divulgate în ziare și acest lucru nu este potrivit”, i-a spus liderul chinez premierului Canadei.

După ce a zâmbit și a dat din cap, premierul canadian a răspuns spunând „în Canada credem în dialogul liber, deschis și sincer și asta vom continua să avem”.

„Vom continua să căutăm să lucrăm împreună în mod constructiv, dar vor exista lucruri asupra cărora nu suntem de acord”, a adăugat el.

Înainte ca Trudeau să poată termina, președintele Xi l-a interrupt, i-a strâns mâna și a plecat.

Schimbul scurt, dar revelator, a evidențiat tensiunile dintre China și Canada, care au crescut de la reținerea directorului Huawei Technologies Meng Wanzhou în 2018 și arestarea ulterioară de către Beijing a doi canadieni sub acuzații de spionaj. Toți trei au fost ulterior eliberați.

Dar tensiunile au reapărut recent în urma arestării lui Yuesheng Wang, un angajat de la Hydro-Quebec, care a fost acuzat de spionaj.

Wang este acuzat că „a obținut secrete comerciale în beneficiul Republicii Populare Chineze, în detrimentul intereselor economice ale Canadei”, a declarat poliția canadiană într-un comunicat.

