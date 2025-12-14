Zelenski, dispus să renunțe la cererea de aderare la NATO

Declarația a fost făcută duminică în contextul negocierilor în curs privind un acord de pace propus, conform Politico.

Președintele ucrainean a precizat că discută despre garanții bilaterale de securitate între Ucraina și Statele Unite. Acestea ar fi similare celor prevăzute la articolul 5 din tratatul NATO.

„Vorbim despre garanții bilaterale de securitate între Ucraina și Statele Unite, precum și garanții de securitate pentru noi din partea partenerilor europeni și a altor țări, precum Canada, Japonia și altele", a declarat Zelenski jurnaliștilor, potrivit Financial Times.

Ucraina și liderii europeni lucrează la un plan de pace în 20 de puncte elaborat de SUA. Planul include concesii teritoriale către Rusia.

Zelenski a declarat că nu a primit încă un răspuns de la Casa Albă cu privire la revizuirile propuse de el la plan.

Comentariile vin în contextul în care oficialii germani, britanici și francezi discută duminică propunerile de încheiere a războiului din Ucraina. Luni va avea loc o reuniune la care vor participa liderii acestor țări.

Se așteaptă ca trimisul SUA, Steve Witkoff, să se întâlnească cu Zelenski. Președintele ucrainean va fi primit de cancelarul german Friedrich Merz la Berlin luni.

(sursa: Mediafax)