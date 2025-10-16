Zelenski numește primul ombudsman militar din istoria Ucrainei

Numirea vine la o lună după ce parlamentul ucrainean a adoptat o lege care oficializează instituția. Reshetilova a ocupat anterior funcția de comisar prezidențial pentru drepturile personalului militar și ale familiilor acestora din decembrie 2024.

În calitate de ombudsman militar, ea va fi responsabilă de soluționarea problemelor legate de serviciul militar, gestionarea plângerilor, inițierea inspecțiilor și propunerea de recomandări de politici.

„Este vorba despre protecția reală a drepturilor soldaților noștri”, a declarat Zelenski.

În peste cinci luni de activitate, Reshetilova a spus că a primit peste șapte mii de plângeri privind încălcarea drepturilor membrilor serviciului militar până în luna iunie a acestui an, relatează The Kyiv Independent.

Pe măsură ce războiul pe scară largă intră în al patrulea an, provocările legate de serviciul militar devin din ce în ce mai evidente în Ucraina.

Una dintre cele mai urgente probleme în prezent este responsabilitatea soldaților care lipsesc fără permisiune (AWOL). Până în septembrie, au fost deschise aproximativ 290.000 de dosare penale privind AWOL și dezertarea soldaților.

Se lucrează la înființarea Biroului Ombudsmanului Militar, un organism permanent subordonat președintelui, responsabil cu supravegherea civilă a drepturilor în toate componentele sectorului de apărare al Ucrainei, de la soldații activi și rezerviști la voluntari, luptători din rezistență și polițiști de luptă.

În 2014, Reshetilova a cofondat Come Back Alive, una dintre cele mai mari organizații de strângere de fonduri din Ucraina, care se ocupă de echiparea armatei.

