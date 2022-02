Zelenski salută propunerile de negocieri de pace într-un mesaj video. "Vom lupta atât timp cât va fi nevoie pentru a elibera țara"

„Pregătirea ucrainenilor de a-și apăra statul, solidaritatea noastră unii față de alții și curaju nostru – răstoarnă scenariul de ocupare a țării noastre. Lumea a văzut cât de puternici sunt ucrainenii. Ucrainenii sunt curajoși. Ucrainenii sunt pe pământul lor natal și nu vor renunța niciodată la el. Deci nu este de mirare că astfel de oameni sunt înconjurați de prieteni mai puternici decât dușmanii. În timpul zilei, am vorbit în fiecare oră cu liderii prietenilor Ucrainei. Am obținut un rezultat extraordinar, în relațiile cu Italia. Relația dintre statele noastre a ajuns la un nou nivel. Conversația cu Mario Draghi, premierul Republicii Italiene, a pus totul la locul său.”

”India este o putere mondială tradițională. A fost o discuție cu premierul Indiei, Narendra Modi, despre respingerea noastră a agresorilor. Am primit un suport complet din partea lui.”



„I-am mulțumit prietenului meu Recep Tayyip Erdogan, pentru sprijinul constant al independenței și integrității noastre teritoriale. Am convenit cu el că, astăzi, este extrem de important să interzicem trecerea navelor de război rusești în Marea Neagră.”



„Un alt bun prieten al Ucrainei este Ilhm Aliyev, președintele Azerbaidjanului, cu care am vorbit că țara noastră nu are petrol și produse petroliere. Vom rezolva și acest aspect. Apropo, Ilham Aliyev și președintele Erdogan s-au oferit să poarte discuții cu Rusia. Acest lucru poate fi doar felicitat.”

Și președintele Elveției, prim-ministrul Greciei, primul ministru al Țărilor de Jos ne susțin. Se pare că Ucraina a câștigat admirația și atenția întregii lumi normale.”



„Diplomații noștri au luptat non-stop și cu inspirație pentru ca toate țările europene să convină asupra unei decizii puternice și corecte de a deconecta Rusia de la rețeaua interbancară internațională. Am obținut și această victorie.”

De asemenea, el a subliniat că discuția sa cu premierul Italiei, Mario Draghi, a fost esențială pentru acordurile privind un sprijin internațional mai mare pentru Ucraina.

"Vom lupta atât timp cât va fi nevoie pentru a elibera țara", a declarat Zelenski într-un scurt mesaj video.

El a adăugat că țara sa duce în prezent lipsă de produse petroliere.

Zelensky