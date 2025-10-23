Zelenski laudă al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei: O decizie foarte importantă

Înaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, Zelenski a avut o întâlnire cu președintele Consiliului, Antonio Costa, pentru a coordona pozițiile Ucrainei și ale Uniunii Europene.

Liderul de la Kiev a subliniat importanța noilor sancțiuni, pe care le-a numit „o decizie foarte importantă” în lupta comună împotriva agresiunii ruse.

„Uniunea Europeană a aprobat astăzi al 19-lea pachet de sancțiuni, restricții asupra flotei petroliere din umbră, a sistemelor bancare și financiare, interdicția importurilor de gaz natural lichefiat din Rusia și, pentru prima dată, sancțiuni împotriva schemelor și platformelor crypto”, a transmis Zelenski.

Președintele ucrainean a mai precizat că a discutat cu Antonio Costa despre sprijinul în domeniul apărării, instrumentul financiar SAFE, precum și despre progresele Ucrainei pe drumul către aderarea la Uniunea Europeană.

„Este important să acționăm decisiv și uniți. Doar așa îl putem constrânge pe Putin să pună capăt acestui război”, a adăugat Zelenski în mesajul său.

(sursa: Mediafax)