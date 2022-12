VIDEO Ziua Națională. SUA și Marea Britanie transmit mesaje României

„La mulți ani România. Vă urez din toată inima cele mai bune felicitări pentru aniversarea a 104 ani de la Marea Unire a României. Am vrut să vin într-un cadru care demonstrează istoria României și ce poate fi mai frumos decât un costum al Reginei Maria. 2022 a fost un an plin de provocări”, spune în limba română Andrew Boble, într-un mesaj video.

Diplomatul amintește și de agresiunea Rusiei în Ucraina.

„E foarte clar, după Covid am crezut că va fi mai ușor, dar ceea ce se întâmplă în Ucraina este o provocare pentru România, pentru aliații ei, pentru noi toți și mai ales pentru Marea Britanie. Mă bucur că în acest an an nivelul de cooperare între țările noastre a fost cel mai înalt de oricând. Am avut opt miniștri britanici care au vizitat România, trei membri ai familiei noastre regale, creștrerea relațiilor noastre este un simbol al solidarității între țările noastre. Vă urez tuturor un an ca va veni mai liniștit, cu succes, cu sănătate și bunăstare pentru toți. Noi, Marea Britanie, vom fi alături de voi. La mulți ani”, încheie Noble.

„Un an mai liniștit, plin de succes, cu sănătate și bunăstare pentru toți" urează ambasadorul Andrew Noble tuturor românilor, cu ocazia Zilei Naționale de 1 decembrie.

Un mesaj a fost postat și de Ambasada SUA la București.

„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul român la sărbătorirea Zilei Marii Uniri şi comemorarea unirii ţării dumneavoastră în urmă cu peste 100 de ani. Le doresc românilor o zi naţională foarte fericită şi aştept cu interes să facem parteneriatul nostru şi mai puternic în anul care urmează”, transmite secretarul de stat Antony J. Blinken.