Cea de a 96-a paradă Macy's are loc în New York și reprezintă apogeul acestei sărbători importante pentru americani.

Anul acesta, printre vedetele care vor concerta la Macy's se numără Gloria Estefan, Jordin Sparks şi Sean Paul, totul culminând cu Mariah Carey și melodia considerată simbol al Crăciunului, "All I Want for Christmas is You."

