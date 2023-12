Andrei Baciu, la ieșirea de la DNA: A fost o chestiune care s-a desfășurat pe mai mulți ani, foarte complexă

„Am răspuns la toate întrebările care mi-au fost adresate. Am dat o declarație cu privire la toate aceste evenimente care s-au desfășurat în toată această perioadă și mai multe lucruri nu pot să declar, ca urmare a recomandărilor care mi le-au adus avocații mei. (...) A fost o chestiune care s-a desfășurat pe mai mulți ani, foarte complexă, și am dorit să răspund la toate aceste întrebări din dorința de a clarifica orice fel de nelămurire. Am conștiința absolut împăcată. N-am avut nicio obligație legală să-mi dau demisia, ci a fost una de onoare”, a declarat Baciu la ieșirea de la DNA.