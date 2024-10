Angajata Spitalului Mangalia, cercetată pentru delapidare. Ar fi furat medicamente şi le-ar fi vândut

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, poliţiştii au efectuat, luni, o percheziţie domiciliară într-un dosar ce vizează comiterea infracţiunii de delapidare.



"În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, la data de 21 octombrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economico - Financiare din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunii de delapidare", se arată într-un comunicat transmis de IPJ Constanţa.



Din cercetările efectuate a rezultat bănuiala rezonabilă că, în perioada ianuarie 2020 - septembrie 2023, o femeie, de 39 de ani, angajată în cadrul unei unităţi medicale, din judeţul Constanţa, şi-ar fi însuşit din gestiunea unităţii medicamente şi instrumente medicale, pe care, ulterior, le-ar fi comercializat, cauzând astfel un prejudiciu unităţii spitaliceşti.



"În urma percheziţiilor domiciliare, au fost ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, un laptop şi un telefon mobil", se mai spune în comunicat.



Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia.



Conform unor surse judiciare, este vorba de o asistentă medicală care lucrează la Spitalul Municipal Mangalia.

AGERPRES