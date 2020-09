Au început audierile în dosarul „Colectiv”. Piedone s-a folosit de dreptul la tăcere

Judecătorii de la Curtea de Apel București au început miercuri, 30 octombrie, audierile în dosarul „Colectiv”. Judecătorii Adina Pretoria Dumitrache și Andrei Viorel Iuga i-a chemat pe inculpați în față și i-a anunțat că au dreptul să dea declarații în faza de apel.



În dosarul „Colectiv”, pe 16 decembrie 2019, în primă instanță, Cristian Popescu Piedone, primarul ales al Sectorului 5, a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de închisoare, în timp ce patronii clubului au primit câte 11 ani și 8 luni de închisoare. De asemenea, au fost condamnați și funcționari din primărie, doi pompieri, pirotehniști și reprezentanții unei firme de artificii.



În cazul procesului de miercuri, doar trei inculpați au spus că vor să fie audieți, iar alții, printre care și Piedone, au precizat că vor să fie audiați la alt termen al procesului, folosindu-se de dreptul la tăcere.



Unul dintre patronii clubului, Costin Mincu, a fost de acord să fie audiat la acest termen de judecată.



„Noi, în Colectiv, nu am organizat niciodată spectacol cu artificii. Nu mi-am pus problema niciodată să facem spectacole de artificii. Niciodată nu ne-a cerut cineva spectacole de artificii. M-a sunat un membru al trupei (Goodbye to Gravity - n.r.), care a spus că îşi vor face singuri spectacolul. Înainte cu o săptămână ne-a comunicat că trebuie să-l contacteze pe colegul meu, Alin George Anastasescu. După aceea nu am avut nicio discuţie nici cu trupa, nici cu colegul meu Alin.Nu ştiam la acel moment că vor folosi flacără deschisă. Nu am băgat în contract că nu aveau voie cu efecte pirotehnice, pentru că nu mi-au spus", a declarat Costin Mincu.