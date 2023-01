Averea fraților Tate rămâne sub sechestru: Mașini de lux, case, terenuri

Măsura a fost luată de DIICOT asupra a 15 mașini de lux și 10 imobile, respectiv case și terenuri, din România care aparțin fraților Andrew și Tristan Tate. Este vorba despre trei autovehicule Porsche, cinci Mercedes, două BMW, două Ferrari, un Aston Martin, un McLaren, un Lamborghini.

Aceștia sunt arestați timp de 30 de zile sub acuzațiile de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi viol. În același dosar mai sunt arestate pentru complicitate două femei, printre care o fostă polițistă și iubita lui Andrew Tate.

Frații Tate și cele două femei sunt învinuiți pentru racolarea, cazarea şi exploatarea unor tinere pe care le-au forțat să participe la alcătuirea unor materiale pornografice vândute online. Racolarea se făcea prin ademenirea femeilor prin promisiuni de căsătorie sau relații. Ulterior le sechestrau într-o casă din Ilfov și le agresau fizic și psihic, prin intimidare, supraveghere, control, etc, pentru a le filma, postând apoi clipurile pe site-uri pentru adulți.

Cele 6 victime, identificate până acum, au declarat că în locuința respectivă se află un studio de videochat și are pază înarmată. Tinerele au fost tatuate cu inscripția "owned by Tate".