Avocatul Adrian Cuculis: Cutremur în poliție la vârful SIAS și răsturnare de situație în dosarul Onești

„Cutremur in politie la varful SIAS si rasturnare de situatie in dosarul Onesti: Clasarea data de procurorul Iacob de la ICCJ este desfiintata in totalitate de catre Curtea de Apel Bacau si procurorul de caz este obligat sa puna in miscare actiunea penala in cazul sefului SIAS in speta Alexandru Scurtu.

Practic Alexandru Scurtu este inculpat in dosar prin decizia instantei de judecata cu privire la interventia trupelor speciale in cazul uciderii muncitorilor din apartamentul din Onesti.

Plangerea formulata de catre noi in cauza a vizat lipsa totala de coerenta in ceea ce priveste motivarea procurorului Iacob cu privire la interventia SIAS in acest caz.

Scurtu Aexandru urmeaza si trebuie sa fie din acest moment si suspendat din functie.

Dosar : 451/32/2023”, a declarat Avocatul Adrian Cuculis.