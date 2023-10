Bărbat reţinut pentru trafic de droguri de risc şi mare risc

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Brăila împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Brăila au efectuat joi, în municipiul Galaţi, două percheziţii domiciliare la o persoană bănuită de săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi mare risc.



"În urma percheziţiilor, la domiciliul unui bărbat de 40 de ani, din Galaţi, au fost descoperite şi ridicate 654,59 de grame de rezină de canabis, o cantitate de droguri de mare risc, cunoscut sub denumirea generică de cristal (3-CMC), 65 de cartuşe de diferite modele şi calibre, precum şi alte mijloace de probă. Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada septembrie - octombrie 2023, bărbatul în cauză ar fi procurat droguri, pe care le-ar fi deţinut, în scopul revânzării către diferite persoane. În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi mare risc", se arată într-un comunicat de presă remis de IPJ Brăila.



De asemenea, poliţiştii Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Brăila au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere de muniţii din categoria celor interzise de lege.



În urma probatoriului administrat, procurorul a dispus joi reţinerea bărbatului pentru 24 de ore, fiind încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Brăila.



Tot joi a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Brăila, cu propunerea de arestare preventivă a bărbatului pentru 30 de zile.



Activităţile au fost desfăşurate cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul I.P.J. Brăila.